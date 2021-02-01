Робота на біржі через термінали інвестиційних компаній. "Охо

Я новачок у цій сфері, тому хотів би запитати як правильно ставитися до склавшоїся ситуації?
Наприклад в мене відбулась наступна, непередбачена, ситуація на ринку. Зайшов я із позицією у 400 акцій компанії з тікером "NEXA" й встановив TakeProfit на рівні 12,2 usd. На відкритті основної торгової сесії (від 01.02.21) відбувся стрибок котирування акції аж до 12,58 usd. Цей стрибок відбувся меньш ніж за одну хвилину майже на 3 usd. В результаті зпрацювала система виконання наказу на продаж, але вже після відкачування ціни на нижчий рівень. Таким чином було створено чотири угоди за наступними цінами:
100 одиниць за ціною 8,92
100 за 9,89
100 за 9,92
100 за 10,16
Прошу пояснити чи можливо таке у звїязку із затримкою часу між активацією наказу та виконанням?
Результат цієї згоди не залишив мене у програщі (загальний прибуток +200 usd). Але якби закриття було по 12,2 usd, то прибуток складав би +1200 usd...
Вдячний за розуміння...
Й був би вдячний якщо в цій темі будуть висвітлюватись подібні "підводні камені" термінальної торгівлі, або неблагочестна праця інвестиційних компаній, пропонуючих свої послуги для індивідуальних інвесторів.
Хотілося би мати ресурс де висловлюеться загальна думка бувалих трейдерів та інвесторів на різні конкретні незрозумілі новачкам ситуації у інвестуванні. Але без згадування конкретних компаній які пропонують брокерські послуги, з метою запобігання створення плацдарму наклепу з боку конкуруючих компаній...