Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 21:20

Дякую, пане Water, за ваше запитання до цього старшого лейтенанта НКВС.
Відповідь його шикарна! Мені дуже сподобалася.
Так би я ніколи не знав би, де та що продаю втричі дорожче за нього, а тепер знаю!
Слава Богу, на Земній кулі зʼявилася людина, яка може точно порахувати: що «х3», що «х4», а що «х10». Раніше не було. Тепер є!

«Вот, что крест животворящий делает!» (с)
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 19:03

Рекорди інвестицій в нерухомість Туреччини: підсумки жовтня

Інститут статистики Туреччини оприлюднив дані про інвестиції в нерухомість цієї країни.
НЕ ОБІЙШЛОСЯ без сенсацій.

1. Продажі житла в країні досягли рекордного рівня, склавши 1,3 мільйона проданих одиниць за 10 місяців -рекорд, зростання на 16,2 відсотка - до 1 293 033 одиниць у період з січня по жовтень 2025. Цей показник став найвищим за всю історію спостережень за період з січня по жовтень. Попередній найвищий показник був зафіксований у 2020 році – 1 280 852 одиниці.
Продажі іпотечного житла за період з січня по жовтень зросли на 64 відсотки, досягнувши 186 020.

2. Продажі житла іноземцям збільшилися у порівняно з продажами у вересні, але були меншими на 0,8% у жовтні порівняно з тим самим місяцем попереднього року, досягнувши 2106 одиниць. Продажі житла іноземцям склали 1,3% від загального обсягу продажів житла у жовтні. Містами з найбільшою кількістю продажів житла іноземцям були Анталія – 729, Стамбул – 725 та Мерсін – 192.
Для порівняння: жовтень 2023 (закінчення ажіотажного попиту 2022/2023 років) - 2 535. Жовтень 2024 - 2 122, жовтень 2025 - 2 106.

3. Розподіл інвесторів за громадянством.
Ось тут аж 2 сенсації!
Сенсація 1 - інвестори з Німеччини (!) вийшли на друге місце! Здається це вперше в історії.
Сенсація 2: українці хоч і посунулися з 3-го на 4-те місце - але з цифрою в 171 квартиру за місяць здається перевищили власне досягнення попередніх років!
Зображення

P.S. Якісь цікаві процеси відбуваються, бо я все більше бачу в Анталії автівок української реєстрації.
Можливо це пов"язано з "Оксамитовим сезоном": вода в Середземному морі не опускається нижче за +23 градуси, вдень як правило сонячно і температура не нижче +24...+25.

P.P.S. Я НЕ здійснюю моніторинг цін на квартири - якщо хочете лінуюся - але орієнтовні ціни в гарних локаціях такі:
- квартири 1+1 новобудови 110 000...120 000 доларів;
- квартири 1+1 вторинний ринок 100 000...110 000 доларів.
- квартири 2+1 звичайні - не дивився і не питав.
- квартири 2+1 в ЖК Преміум класу: зниження ціни з 400 000 доларів до 350 000 доларів. А в супер-преміум класі 3+1 з 700 000 доларів до 685 000 доларів.
- оренда квартири 2+1 в гарній локації 800...850 доларів на місяць.
- діє зимова пропозиція від української діаспори в Аланії - 250 євро на місяць - щоби пережити зиму.
Розказав своїй однокласниці - зв"язалася з нашою діаспорою в Аланії - після довгих перемовин (вона досить "привередлива" та сама має в Україні під оренду чи 4, чи 6 квартир) - домовилися за якусь особливо приємну квартиру за 320 євро за місяць.
Точно не питав, але в Україні вона здає свої квартири здається значно дорожче...
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 08:36

Нерухомість в Албанії: особливості

Є цікавий блогер, який вже випустив купу роликів про життя в Албанії та особливості купівлі нерухомості для себе.
Ось посилання:
https://www.facebook.com/share/1ACnTqYL ... tid=wwXIfr
Що тут цікавого?
1. Будь-який українець, який прибуває в Албанію, миттєво отримує «Тимчасовий захист».
2. Тимчасовий захист дає право на безкоштовне медичне обслуговування, яке є на досить високому рівні.
3. Головне питання про гроші: Албанія передбачає обовʼязкове документальне підтвердження походження грошей. Ввезення в країну без декларування: 10 000€. Навіть якщо ви ввезете 10 разів по 10 000€, це ні на що не вплине, хіба що - як він говорить - цигарки в кіоску зможете купувати.
4. Готівкові розрахунки за нерухомість в доларах не приймаються. Або місцева валюта, або євро.

Можливо, комусь пригодиться…
