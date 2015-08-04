Перевести деньги из Украины в Канаду

Додано: Пон 08 лют, 2021 13:42

Добрый деньПодскажите, пожалуйста, как лучше всего перевести личные средства из Украины в Канаду? В Канаде счета нет, только планирую ехать работать по рабочей визе (work permit for 2 years). Дальше, в планах, подать на PR (в течение года). Назад не планирую возвращаться. Все средства в $.Планирую открыть счет в $ в Канаде.В Украине счет $ в Приват Банке есть. Основная сумма наличкой. В планах открыть новую "Валютную Карту Универсальная Gold" - там пополнение и оплата с карты – без комиссии. Как потом их переводить по SWIFT? Сказали что max. сумма пополнения в день 300 000 грн. ~ 10k$.Положил. Дальше, без подтверждающих документов, можно перевести не более 400 000 грн. ~ 14400$ за раз.Подтверждающие документы у меня есть - налоговые декларации с США и Австралии (студентом работал по программам стажировок). Сказали в банке нужно эти декларации перевести на укр. язык.Вопрос: будут ли меня облагать налогом на "заробитчан", то есть если я платил в США 14% - нужно ли доплачивать до 22% (если ошибаюсь, поправьте) при переводе SWIFT платежа (сумма больше 14$ - подтверждающие документы)?Как это работает в Канаде? Какие документы там запросят? Если кто-то для меня переводит (родители, жена), если я сам со своего счет на свой же перевожу? Какими налогами могут меня обложить?Благодарю за любую информацию