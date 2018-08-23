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Finance.ua: Новые правила для МФО. Готовы ли к ним...
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Чет 11 лют, 2021 14:36
Пропонуємо до обговорення:
Как новое законодательство будет работать на практике
Последнее десятилетие можно назвать периодом микрозаймов. За это время микрофинансовые организации (МФО) существенно «набрали веса» и прочно укоренились в нашей жизни. В 2015 году МФО выдали займов на общую сумму 10 млрд грн, впервые превзойдя банки по объемам кредитования. Но до 2020 года деятельность микрофинансовых организаций практически не регулировалась законодательно. Все изменилось в июле 2020-го.
Дивися повний текст Новые правила для МФО. Готовы ли к ним компании и клиенты?
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D2
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Додано: Чет 11 лют, 2021 14:36
ну 200% от суммы - по-божески, заживьом
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cohan
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