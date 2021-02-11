Про це OBOZREVATEL розповів колишній міністр соцполітики Андрій Рева.
Дивися повний текст Пенсійний вік підвищать з квітня: екс-міністр розповів, чи потрібен наступний крок.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 12 лют, 2021 14:13
Пенсійний вік підвищать з квітня: екс-міністр розповів,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пенсійний вік підвищать з квітня: екс-міністр розповів, чи потрібен наступний крок.
Додано: П'ят 12 лют, 2021 14:13
Потрібно просто перестати займатись благодійністю за рахунок тих, хто платить і платив внески до ПФУ. Геть з ПФУ трутнів, які отрумують пенсіі по спеціальним Законам, особливо суддів більшість із яких або нічого не роблять або судять за винагороду. КРІ іх діяльності для народу Украіни з великим мінусом, а зарплати і довічне утримання захмарні.
Додано: П'ят 12 лют, 2021 14:46
... , но накой корячится, если можно тупо поднять пенсионный возраст, подумал он
|