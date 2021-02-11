RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Пенсійний вік підвищать з
квітня: екс-міністр розповів,...

Пенсійний вік підвищать з квітня: екс-міністр розповів,...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 лют, 2021 14:13

Пенсійний вік підвищать з квітня: екс-міністр розповів,...

Пропонуємо до обговорення:
Про це OBOZREVATEL розповів колишній міністр соцполітики Андрій Рева.

Дивися повний текст Пенсійний вік підвищать з квітня: екс-міністр розповів, чи потрібен наступний крок.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92523
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лют, 2021 14:13

Потрібно просто перестати займатись благодійністю за рахунок тих, хто платить і платив внески до ПФУ. Геть з ПФУ трутнів, які отрумують пенсіі по спеціальним Законам, особливо суддів більшість із яких або нічого не роблять або судять за винагороду. КРІ іх діяльності для народу Украіни з великим мінусом, а зарплати і довічне утримання захмарні.
ovsivolo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 28.01.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лют, 2021 14:46

По его словам, в Украине есть огромный резерв для пополнения ПФУ без увеличения пенсионного возраста.
... , но накой корячится, если можно тупо поднять пенсионный возраст, подумал он :)
Igorten
 
Повідомлень: 4282
З нами з: 01.11.11
Подякував: 39 раз.
Подякували: 1281 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], hno3, unicdima, Марта і 14 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гетманцев розповів, як Україна буде оподатковувати...
R2 » Чет 11 лют, 2021 13:19
8 358
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 лют, 2021 13:47
konsts1174
З 1 квітня збільшується пенсійний вік для жінок
R2 » Сер 10 лют, 2021 18:47
5 625
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 лют, 2021 07:07
viktorysenko86
Міністр фінансів США заявила про ризики зловживання...
R2 » Чет 11 лют, 2021 14:03
1 65
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 лют, 2021 14:03
Igorten

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (93341)
12.02.2021 14:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.