З 11 вересня при купівлі державних облігацій в застосунку «Дія» доведеться сплачувати 0,2% комісію.
У «Дії» з’явилась комісія при купівлі ОВДП
Додано: Суб 13 вер, 2025 08:26
Пропонуємо до обговорення:
