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Південний газовий коридор обійшовся в $33 млрд —...
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Додано: Суб 13 лют, 2021 00:55
Пропонуємо до обговорення:
Будівництво "Південного газового коридору" (ПГК), що передбачає створення трубопровідної інфраструктури для експорту азербайджанського газу в Європу, обійшлося в $ 33 млрд, економія при реалізації проекту склала $ 11,6 млрд, заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв.
Дивися повний текст Південний газовий коридор обійшовся в $33 млрд — президент Азербайджану
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Додано: Суб 13 лют, 2021 00:55
Якщо Північний потік - 2 у якому фактично 2 газопроводи одразу (2 нитки) коштує 10 мільярдів доларів, то мені здається що азербайджанський президент трохи так збагатіє на 20 мільярдів доларів :D
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bodia1406
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