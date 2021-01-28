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Південний газовий коридор
обійшовся в $33 млрд —...

Південний газовий коридор обійшовся в $33 млрд —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 лют, 2021 00:55

Південний газовий коридор обійшовся в $33 млрд —...

Пропонуємо до обговорення:
Будівництво "Південного газового коридору" (ПГК), що передбачає створення трубопровідної інфраструктури для експорту азербайджанського газу в Європу, обійшлося в $ 33 млрд, економія при реалізації проекту склала $ 11,6 млрд, заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв.

Дивися повний текст Південний газовий коридор обійшовся в $33 млрд — президент Азербайджану.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 13 лют, 2021 00:55

Якщо Північний потік - 2 у якому фактично 2 газопроводи одразу (2 нитки) коштує 10 мільярдів доларів, то мені здається що азербайджанський президент трохи так збагатіє на 20 мільярдів доларів :D
bodia1406
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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