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Акції від Правекс Банк

Акції від Правекс Банк
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Повідомлення Додано: Пон 15 лют, 2021 17:50

Акції від Правекс Банк

Побачте місто з висоти пташиного польоту!

Подарувати неймовірні враження та емоції можуть навіть звичайні прогулянки. Потрібно лише подивитися на них під іншим кутом, трохи змінити формат і все вдасться. Наприклад, прогулятися знайомими місцями на гелікоптері! Де взяти гелікоптер, запитаєте ви?Беріть участь у розіграші й отримайте можливість виграти незабутній політ на приватному гелікоптері.Спостерігайте за красою маєтку та Київського моря з висоти пташиного польоту!

Як скористатися пропозицією:

Реєструйтеся в програмі Mastercard Більше на сайті bilshe.mastercard.ua;
Накопичуйте бали за оплати карткою Mastercard® від ПРАВЕКС БАНКу;
Обмінюйте 50 срібних або 20 золотих балів на участь у розіграші сертифікату на вертолітний тур до Межигір’я.
Всього розігрується 5 сертифікатів, які дають можливість переможцю здійснити політ на гелікоптері над Межигір’ям у супроводі ще 2-х осіб. Місто проведення заходу — м. Київ, Київська обл.

Акція діє з 02.02.2021 по 28.02.2021 року на всій території України, за винятком зони проведення ООС і тимчасово окупованої території. Деталі на bilshe.mastercard.ua

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Повідомлення Додано: Пон 15 лют, 2021 17:53

Відвідайте театр поза театром!

Куди цікавіше не просто спостерігати за виставою в театрі, а бути її частиною. Обмінюйте бали на участь у розіграші сертифікатів від uzahvati – театру поза театром, який створює імерсивні вистави, що дозволяють повноцінно відчути й прожити історію. Адже тут замість сцени – вулиці міста чи незнайома квартира, а декорації – власна уява. Кожен є повноцінним учасником вистави та впливає на її перебіг. Беріть участь у розіграші від Mastercard Більше та проживіть новий театральний досвід!

Як скористатися пропозицією:

Реєструйтеся в програмі Mastercard Більше на сайті bilshe.mastercard.ua;
Накопичуйте бали за оплати карткою Mastercard® від ПРАВЕКС БАНКу;
Обмінюйте 10 срібних балів або 1 золотий бал на участь у розіграші одного із 50 сертифікатів для двох осіб від імерсивного театру uzahvati.
Сертифікат надає можливість відвідати одну з вистав театру uzahvati: THE TIME, «День/Тінь», Remote Kyiv. Термін дії сертифіката – 1 рік. Місто проведення заходу – Київ.

Акція діє з 02.02.2021 по 28.02.2021 року на всій території України, за винятком зони проведення ООС і тимчасово окупованої території.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лют, 2021 17:55

Відкрийте для себе Київ по-новому!

Пропонуємо вам познайомитися зі столицею новим і незвичним способом! Екскурсія по Києву на електроскутерах - це захоплююча і весела подорож, як для дорослих, так і для дітей. Ви дізнаєтеся, як місто змінилося за останні роки, що робить його таким унікальним сьогодні, а також побачите чудову архітектуру та приголомшливі пейзажні панорами. Екскурсія розроблена спеціально для Mastercard у партнерстві з командою «Цікавий Київ».

Як скористатися пропозицією?

реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua та платіть карткою Mastercard® від ПРАВЕКС БАНКу
обмінюйте бали на участь у розіграші
виграйте запрошення на 2х осіб та долучайтесь до драйвової екскурсії на електроскутерах.
Більше оплат карткою Mastercard – більше балів і шансів на виграш.
Акція діє з 02.02 по 28.02.2021 р.
https://www.pravex.com.ua/press-center/ ... novomu-328
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Повідомлення Додано: Пон 15 лют, 2021 17:57

Розгадайте секрет свого міста!

Кожне місто по-своєму вражає архітектурою, музеями, історичними пам’ятками, їжею тощо. Але часто через буденні справи ми не помічаємо найважливішого і найкрасивішого довкола нас. Відкрийте для себе цікаву та захоплюючу пригоду, де, здавалося б, на звичних маршрутах, ви зможете зустріти масу незвичайних скульптур або секретних знаків, які вкажуть на подальший шлях, доторкнутися до таємниць та подолати несподівані перешкоди. Отримайте можливість виграти один із 10 сертифікатів на екскурсію-квест по місту у компанії друзів та відкрийте для себе своє місто з іншого боку!

Як скористатися пропозицією:

Реєструйтеся в програмі Mastercard Більше на сайті bilshe.mastercard.ua;
Накопичуйте бали за оплати карткою Mastercard® від ПРАВЕКС БАНКу;
Обмінюйте 10 срібних балів або 1 золотий бал на участь у розіграші сертифікатів на екскурсію-квест вашим містом.
Розігрується по 2 сертифікати у кожному з 5 міст України: Київ, Харків, Львів, Одеса, Дніпро.

Акція діє з 02.02.2021 по 28.02.2021 року на всій території України, за винятком зони проведення ООС і тимчасово окупованої території.
https://www.pravex.com.ua/press-center/ ... -mista-329
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Повідомлення Додано: Пон 15 лют, 2021 17:59

ТЕЛЕМЕДИЦИНА

Телемедичні послуги – зручний та професійний медичний супровід у вигляді онлайн-консультацій за телефоном або через звичні нам мобільні додатки – месенджери.

Переваги телемедичних послуг:

економія часу: консультації лікаря 24/7;
зручний online-сервіс: де б ви не перебували;
альтернативна медична думка: дізнайтеся точку зору іншого спеціаліста;
конфіденційність: місце та час обираєте ви самі;
додаткові сервіси: тест на COVID-19 для виїзду за кордон, та WELLNESS-сервіси(консультація психолога).
https://www.pravex.com.ua/press-center/ ... itsina-331
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Повідомлення Додано: Пон 15 лют, 2021 18:01

Даруйте любов з Visa!

Нехай ваша весна буде по-справжньому сонячною та чарівною з нашими спеціальними пропозиціями! Насолоджуйтесь знижками та подарунками від Visa та наших партнерів.

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Повідомлення Додано: Пон 15 лют, 2021 18:03

Даруйте любов з Visa!

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Період акції: 10.02.2021 – 08.03.2021

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Вдвічі більше бофонів у ресторанах мережі !FESTз карткою Lokal та Visa

Сплачуйте карткою Visa та отримайте вдвічі більше бонусів на бонусний рахунок у додатку Local (еквівалент знижки 20%).

Пропозиція діє у ресторанах:

м. Львів:.

«Криївка» пл. Ринок, 14;2.
«Мазох» Готель та кафе, вул. Сербська, 73.
«Ресторація-музей «Гасова лямпа», вул. Вірменська, 204.
«Найдорожча ресторація Галичини», пл. Ринок, 14/85.
«Львівська копальня кави», пл. Ринок, 106.
«Перша львівська грильова ресторація м'яса та справедливости», вул. Валова, 207.
«Пструг, хліб та вино», вул. Братів Рогатинців, 498.
«Дзиґа», вул. Вірменська, 359.
«Grand Cafe Leopolis», пл. Ринок, 110.
«Дуже висока кухня», пл. Ринок, 1411.
«Театр пива «Правда», пл. Ринок, 3212.
«Реберня під Арсеналом», вул. Підвальна, 513.
«Реберня на !FESTrepublic», вул. Старознесенська, 24/2614.
«П'яна Вишня», пл.Ринок, 11, вул.Краківська,1/3, вул. Підвальна, 5,вул.Старознесенська, 24/26
м.Київ:

«Реберня на Узвозі», вул Андріївський узвіз,2
Період акції: 08.02.2021– 30.05.2021
https://www.pravex.com.ua/press-center/ ... z-visa-333
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Повідомлення Додано: Пон 15 лют, 2021 18:05

Більше спілкування від Київстар та Visa!

Механіка:

Поповнюйте рахунок у додатку “Мій Київстар” на суму від 100 гривень, сплачуйте карткою Visa від ПРАВЕКС БАНКу та отримайте 30 гривень кешбеку.

Аби скористатися пропозицією, необхідно зробити наступне:

1. Перейдіть у додаток “Мій Київстар”.

2. Оберіть “Оплата карткою”.

3. Поповніть рахунок карткою Visa від ПРАВЕКС БАНКу та збережіть її у додатку.

4. Отримайте 30 гривень на ваш бонусний рахунок у додатку «Мій Київстар» протягом 7 днів.

Бонуси діють протягом місяця.Скористатися пропозицією можливо лише один раз.

*Кешбек не буде нараховано, якщо для транзакції використано Apple Pay або Google Pay.

Період акції: 15.01.2021 - 24.02.2021
https://www.pravex.com.ua/press-center/ ... a-visa-334
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