Акції від Правекс Банк

Подарувати неймовірні враження та емоції можуть навіть звичайні прогулянки. Потрібно лише подивитися на них під іншим кутом, трохи змінити формат і все вдасться. Наприклад, прогулятися знайомими місцями на гелікоптері! Де взяти гелікоптер, запитаєте ви?Беріть участь у розіграші й отримайте можливість виграти незабутній політ на приватному гелікоптері.Спостерігайте за красою маєтку та Київського моря з висоти пташиного польоту!
Як скористатися пропозицією:
Реєструйтеся в програмі Mastercard Більше на сайті bilshe.mastercard.ua;
Накопичуйте бали за оплати карткою Mastercard® від ПРАВЕКС БАНКу;
Обмінюйте 50 срібних або 20 золотих балів на участь у розіграші сертифікату на вертолітний тур до Межигір’я.
Всього розігрується 5 сертифікатів, які дають можливість переможцю здійснити політ на гелікоптері над Межигір’ям у супроводі ще 2-х осіб. Місто проведення заходу — м. Київ, Київська обл.
Акція діє з 02.02.2021 по 28.02.2021 року на всій території України, за винятком зони проведення ООС і тимчасово окупованої території. Деталі на bilshe.mastercard.ua