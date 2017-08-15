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Акції від Правекс Банк

Акції від Правекс Банк
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 02 бер, 2021 20:08

Подорожуйте вигідно з Windrose та Visa!

Механіка:

Купуйте квитки авіакомпанії Windrose на сайті Tickets.ua, сплачуйте карткою Visa від ПРАВЕКС БАНКу та отримайте знижку до 20%.

Як отримати знижку?

Виберіть квитки на будь-який рейс авіакомпанії Windrose на сайті Tickets.ua.
Сплатіть за них карткою Visa від ПРАВЕКС БАНКу.
Отримайте знижку* до 20%. Розмір знижки не більше 250 грн.
Під час розрахунку на сайті, знижка надається при оплаті квитків з позначкою “Акція” методом “Оплата банківською карткою”, тип - Visа.
Знижка надається тільки на власні рейси Windrose під кодом 7W та не поширюється на броні з квитками інших авіакомпаній.

Знижка не надається, якщо купівля квитків здійснюється за допомогою мобільного додатку, а також після переходу з метапошукових систем.

Дата закінчення акції може змінитись. Подробиці дізнавайтесь на сайті партнера.

Період акції: 01.03.2021 - 31.05.2021.
https://www.pravex.com.ua/press-center/ ... a-visa-339
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Повідомлень: 1946
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 бер, 2021 20:09

Удвічі більше балів із Mastercard у мережі ресторанів

Не секрет, що страви від Дмитра Борисова – це вишуканість та смак на максимумі. І з Mastercard цим можна насолодитися удвічі більше!

Як це зробити:

Завантажте додаток GastroFamily;
Сплатіть рахунок карткою Mastercard® від ПРАВЕКС БАНКу у мережі ресторанів GastroFamily Дмитра Борисова;
Отримайте удвічі більше балів на баланс додатку за кожні 10 гривень вашого рахунку в період акції.
Акція діє з 01.03.2021 по 31.03.2022 у ресторанах GastroFamily Дмитра Борисова:Gastrofamily Market, Pinzarella, БПШ, DOGZ&BURGERZ, Mushlya, Philadelphia, Білий Налив,Chicken Kyiv, Канапа, Канапка-бар, Ватра, Остання Барикада, Oxota na Ovets, Барсук,Любчик.
https://www.pravex.com.ua/press-center/ ... dmitra-341
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Повідомлень: 1946
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 бер, 2021 09:28

Весняні знижки на ROZETKA з Visa!

Механіка:

Отримайте додаткову вигоду за покупки на сайті Rozetka.com.ua разом з карткою Visa від ПРАВЕКС БАНКу. Обирайте товари, сплачуйте за них карткою онлайн та отримайте до 10% бонусів на бонусний рахунок.

Як це працює?

Виберіть товари на сайті Rozetka.
Зробіть замовлення на будь-яку суму.
Оплатіть карткою Visa від ПРАВЕКС БАНКу через акційний спосіб оплати "Акційна оплата карткою Visa".
Отримайте до 10% бонусів на бонусний рахунок.
Періоди промо: 01.03.21-07.03.21; 10.03.21-16.03.21;18.03.21-23.03.21; 25.03.21-31.03.21
https://www.pravex.com.ua/press-center/ ... z-visa-340
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З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 09 бер, 2021 09:37

Відпустка цілий рік від Mastercard та ПРАВЕКС БАНКу!

Весна прийшла — час планувати відпустку!

Долучайтесь до акції від Mastercard та ПРАВЕКС БАНКу і подаруйте собі незабутній відпочинок вже зараз. Обирайте будь-який напрямок та вирушайте у подорож!

Умови акції:

додайте картку Mastercard від ПРАВЕКС БАНКу до Apple Pay або Google Pay у своєму смартфоні;
розраховуйтесь смартфоном на суму від 250 гривень;
автоматично приймайте участь у розіграші одного з 10 туристичних сертифікатів на суму 55 000 гривень.
Акція діє з 8 по 24 березня 2021 року включно. Правила акції.pdf

Визначення переможців акції – власників туристичних сертифікатів, проводиться за допомогою системи random.org. Про результати розіграшу буде оголошено на сайті та офіційній сторінці банку у Facebook після закінчення дії акції, але не пізніше 31.03.2021 року.
https://www.pravex.com.ua/press-center/ ... -banku-347
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Повідомлення Додано: Чет 18 бер, 2021 09:57

Отримайте першу поїздку зі знижкою до 99% за оплату карткою

Отримайте першу поїздку зі знижкою до 99% за оплату карткою Mastercard® від ПРАВЕКС БАНКу!

Як скористатися пропозицією:

Завантажте додаток Uklon на свій смартфон і додайте картку Mastercard як спосіб оплати. Отримайте промокод на драйвову знижку до 99% на першу поїздку за умови оплати карткою Mastercard


Акція діє з 10.03.2021 р. по 18.04.2021 р. включно тільки для нових користувачів Uklon на території міст, в яких єможливість скористатися сервісом. Знижка на поїздку, яка надається за промокодом, не може перевищувати 80 грн. Термін дії знижки - 7 днів з моменту реєстрації в сервісі Uklon. Деталі на mastercard.ua та в мобільному додатку Uklon.
https://www.pravex.com.ua/press-center/ ... rtkoyu-349
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 08:33

ПРАВЕКС БАНК визначив переможців акції

ПРАВЕКС БАНК провів розіграш 10 туристичних сертифікатів на суму 55 000 гривень (кожен) в рамках акції «Відпустка цілий рік від Mastercard та ПРАВЕКС БАНК» та визначив переможців. Розіграш відбувся за допомогою random.org.

Переможці:

Гришин О.С.
Ільюшин О.О.
Кузьминський С.В.
Гирич І.В.
Журавська О.Г.
Пилипенко В.П.
Крапівін Я.В.
Лещенко І.В.
Мішин В.Ю.
Красюк С.М.
Нагадаємо, що акція проходила з 8 по 24 березня. Для участі у розіграші необхідно було додати свої платіжні картки Mastercard від ПРАВЕКС БАНКу до Google Pay або Apple Pay та розраховуватись смартфоном у магазинах, торговельних мережах, кафе, ресторанах, тощо, здійснивши хоча б одну операцію оплати на суму від 250 грн.

Вітаємо переможців!
https://www.pravex.com.ua/press-center/ ... iy-rik-355
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 09:18

Отримувати перекази RIA в ГРУЗІЇ просто та вигідно!

Отримувати перекази RIA через цифрові канали Bank of Georgia (мобільний банкінг та інтернет банкінг) відтепер ще й вигідно! За кожен 3-ій переказ отримувачу кешбек в 30 ЛАРІ!

Акція діє з 05 квітня до 30 червня 2021 року (включно).
https://www.pravex.com.ua/press-center/ ... igidno-360
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З нами з: 01.09.17
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