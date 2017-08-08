Акції від Правекс Банк

Купуйте квитки авіакомпанії Windrose на сайті Tickets.ua, сплачуйте карткою Visa від ПРАВЕКС БАНКу та отримайте знижку до 20%.
Як отримати знижку?
Виберіть квитки на будь-який рейс авіакомпанії Windrose на сайті Tickets.ua. Сплатіть за них карткою Visa від ПРАВЕКС БАНКу. Отримайте знижку* до 20%. Розмір знижки не більше 250 грн. Під час розрахунку на сайті, знижка надається при оплаті квитків з позначкою “Акція” методом “Оплата банківською карткою”, тип - Visа. Знижка надається тільки на власні рейси Windrose під кодом 7W та не поширюється на броні з квитками інших авіакомпаній.
Знижка не надається, якщо купівля квитків здійснюється за допомогою мобільного додатку, а також після переходу з метапошукових систем.
Дата закінчення акції може змінитись. Подробиці дізнавайтесь на сайті партнера.
Не секрет, що страви від Дмитра Борисова – це вишуканість та смак на максимумі. І з Mastercard цим можна насолодитися удвічі більше!
Як це зробити:
Завантажте додаток GastroFamily; Сплатіть рахунок карткою Mastercard® від ПРАВЕКС БАНКу у мережі ресторанів GastroFamily Дмитра Борисова; Отримайте удвічі більше балів на баланс додатку за кожні 10 гривень вашого рахунку в період акції. Акція діє з 01.03.2021 по 31.03.2022 у ресторанах GastroFamily Дмитра Борисова:Gastrofamily Market, Pinzarella, БПШ, DOGZ&BURGERZ, Mushlya, Philadelphia, Білий Налив,Chicken Kyiv, Канапа, Канапка-бар, Ватра, Остання Барикада, Oxota na Ovets, Барсук,Любчик. https://www.pravex.com.ua/press-center/ ... dmitra-341
Отримайте додаткову вигоду за покупки на сайті Rozetka.com.ua разом з карткою Visa від ПРАВЕКС БАНКу. Обирайте товари, сплачуйте за них карткою онлайн та отримайте до 10% бонусів на бонусний рахунок.
Як це працює?
Виберіть товари на сайті Rozetka. Зробіть замовлення на будь-яку суму. Оплатіть карткою Visa від ПРАВЕКС БАНКу через акційний спосіб оплати "Акційна оплата карткою Visa". Отримайте до 10% бонусів на бонусний рахунок. Періоди промо: 01.03.21-07.03.21; 10.03.21-16.03.21;18.03.21-23.03.21; 25.03.21-31.03.21 https://www.pravex.com.ua/press-center/ ... z-visa-340
Долучайтесь до акції від Mastercard та ПРАВЕКС БАНКу і подаруйте собі незабутній відпочинок вже зараз. Обирайте будь-який напрямок та вирушайте у подорож!
Умови акції:
додайте картку Mastercard від ПРАВЕКС БАНКу до Apple Pay або Google Pay у своєму смартфоні; розраховуйтесь смартфоном на суму від 250 гривень; автоматично приймайте участь у розіграші одного з 10 туристичних сертифікатів на суму 55 000 гривень. Акція діє з 8 по 24 березня 2021 року включно. Правила акції.pdf
Визначення переможців акції – власників туристичних сертифікатів, проводиться за допомогою системи random.org. Про результати розіграшу буде оголошено на сайті та офіційній сторінці банку у Facebook після закінчення дії акції, але не пізніше 31.03.2021 року. https://www.pravex.com.ua/press-center/ ... -banku-347
Отримайте першу поїздку зі знижкою до 99% за оплату карткою Mastercard® від ПРАВЕКС БАНКу!
Як скористатися пропозицією:
Завантажте додаток Uklon на свій смартфон і додайте картку Mastercard як спосіб оплати. Отримайте промокод на драйвову знижку до 99% на першу поїздку за умови оплати карткою Mastercard
Акція діє з 10.03.2021 р. по 18.04.2021 р. включно тільки для нових користувачів Uklon на території міст, в яких єможливість скористатися сервісом. Знижка на поїздку, яка надається за промокодом, не може перевищувати 80 грн. Термін дії знижки - 7 днів з моменту реєстрації в сервісі Uklon. Деталі на mastercard.ua та в мобільному додатку Uklon. https://www.pravex.com.ua/press-center/ ... rtkoyu-349
ПРАВЕКС БАНК провів розіграш 10 туристичних сертифікатів на суму 55 000 гривень (кожен) в рамках акції «Відпустка цілий рік від Mastercard та ПРАВЕКС БАНК» та визначив переможців. Розіграш відбувся за допомогою random.org.
Переможці:
Гришин О.С. Ільюшин О.О. Кузьминський С.В. Гирич І.В. Журавська О.Г. Пилипенко В.П. Крапівін Я.В. Лещенко І.В. Мішин В.Ю. Красюк С.М. Нагадаємо, що акція проходила з 8 по 24 березня. Для участі у розіграші необхідно було додати свої платіжні картки Mastercard від ПРАВЕКС БАНКу до Google Pay або Apple Pay та розраховуватись смартфоном у магазинах, торговельних мережах, кафе, ресторанах, тощо, здійснивши хоча б одну операцію оплати на суму від 250 грн.