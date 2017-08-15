Акції від Правекс Банк

Не шукайте найближчий банкомат, адже завдяки послузі «Готівка на касі» від Mastercard ви завжди можете зняти до 500 гривень готівкою на касі супермаркетів «Сільпо».
Як скористатися пропозицією:
Вибирайте товари в мережі супермаркетів «Сільпо» й на касі проскануйте картку (або додаток) програми «Власний Рахунок».
Скажіть касиру, що бажаєте зняти трохи готівки, та вкажіть суму. Касир додасть її до суми покупки.
Оплатіть покупку карткою Mastercard. Отримайте товар і готівку.
Отримайте 2000 бонусів на «Власний Рахунок» за перше зняття будь-якої суми*.
*Акція діє з 20.04.2021 р. по 20.05.2021 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованоїтериторії, визначеної законодавством України, і території проведення ООС. Максимальна сума зняття готівки за один раз – 500 грн. В акції не беруть участь товари категорії «Тютюнові вироби» та предмети, пов’язані і з вживанням тютюнових виробів.