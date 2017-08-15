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Акції від Правекс Банк

Акції від Правекс Банк
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 29 кві, 2021 09:49

2000 балів на «Власний Рахунок» за «Готівку на касі»

Потрібно трохи готівки?

Не шукайте найближчий банкомат, адже завдяки послузі «Готівка на касі» від Mastercard ви завжди можете зняти до 500 гривень готівкою на касі супермаркетів «Сільпо».

Як скористатися пропозицією:

Вибирайте товари в мережі супермаркетів «Сільпо» й на касі проскануйте картку (або додаток) програми «Власний Рахунок».
Скажіть касиру, що бажаєте зняти трохи готівки, та вкажіть суму. Касир додасть її до суми покупки.
Оплатіть покупку карткою Mastercard. Отримайте товар і готівку.
Отримайте 2000 бонусів на «Власний Рахунок» за перше зняття будь-якої суми*.
*Акція діє з 20.04.2021 р. по 20.05.2021 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованоїтериторії, визначеної законодавством України, і території проведення ООС. Максимальна сума зняття готівки за один раз – 500 грн. В акції не беруть участь товари категорії «Тютюнові вироби» та предмети, пов’язані і з вживанням тютюнових виробів.
https://www.pravex.com.ua/press-center/ ... -maste-367
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Повідомлень: 1990
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 09:06

Вітаємо переможців другого етапу розіграшу промо акціі

Вітаємо переможців другого етапу розіграшу промо акціі «Накопичувальний рахунок»
Сьогодні ми визначили наступних 10 щасливчиків, які отримають приз у вигляді Роwer slim 9000mah. А саме:

ІВАЩУК ВІТАЛІЯ ІВАНІВНА
ЛЮЛЬКО ЮРІЙ БОРИСОВИЧ
ЛЯШЕНКО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
ЗРАЖЕВСЬКА КАТЕРИНА ГРИГОРІВНА
ЛЕБЕДКА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
ЛЕЩИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛЕНІСЛАВОВИЧ
ТУСМЕНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
ЧУМАЧЕНКО СВІТЛАНА ЛЕОНІДІВНА
ЗУБЦОВА СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА
ТУЗ ЄВГЕН ВАЛЕРІЙОВИЧ
Щирі вітання переможцям!

Нагадуємо, що до 31 травня у вас є усі шанси взяти участь в акції та виграти один з 60 призів - Роwer slim 9000mah. Для цього необхідно поповнити свій Накопичувальний рахунок на суму від 500 гривень (та не скасовувати поповнення на період Акції). Щотижня, за допомогою сервіса random.org ми визначимо наступних 10 щасливчиків.
https://www.pravex.com.ua/press-center/ ... i-nako-371
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1990
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<123
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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