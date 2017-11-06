Акції від Правекс Банк

Як взяти участь:
Завантажте додаток Нової пошти й у розділі «Банківські картки» додайте свою картку Mastercard® від ПРАВЕКС БАНКу.
Виберіть основною картку Mastecard, натиснувши на чекбокс, а під час отримання відправлення у відділенні Нової пошти використовуйте автоматичне списання оплати з картки.
На сторінці online.novaposhta.ua зареєструйте накладну, просто заповнивши спеціальну форму.
Учасники, які виконали всі умови, автоматично беруть участь у розіграші подарункових сертифікатів від Giftmall номіналом 500 грн або гриля.
Акція діє з 15.06.2021 р. по 15.08.2021 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС. Послуги надаються ТОВ «НоваПей».