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Акції від Правекс Банк

Акції від Правекс Банк
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 09:25

Спільна акція Mastercard та Нова Пошта!

За автосписання в мобільному додатку Нова Пошта з Mastercard є шанс отримати крутезні подарунки – сертифікати Giftmall на 500 гривень та грилі Tefal!

Як взяти участь:

Завантажте додаток Нової пошти й у розділі «Банківські картки» додайте свою картку Mastercard® від ПРАВЕКС БАНКу.
Виберіть основною картку Mastecard, натиснувши на чекбокс, а під час отримання відправлення у відділенні Нової пошти використовуйте автоматичне списання оплати з картки.
На сторінці online.novaposhta.ua зареєструйте накладну, просто заповнивши спеціальну форму.
Учасники, які виконали всі умови, автоматично беруть участь у розіграші подарункових сертифікатів від Giftmall номіналом 500 грн або гриля.
Акція діє з 15.06.2021 р. по 15.08.2021 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС. Послуги надаються ТОВ «НоваПей».
https://www.pravex.com.ua/press-center/ ... a-posh-400
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Повідомлень: 2116
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 09:26

Одеські сніданки від Савви Лібкіна та Mastercard

Проведіть свій ранок смачно в затишній атмосфері ресторанів Савви Лібкіна.

Як скористатися пропозицією?

Розраховуйтеся карткою Mastercard® на суму від 600 грн у ресторанах* Савви Лібкіна
Отримуйте картку на безкоштовний сніданок
Обміняти картку сніданку можна до 30 09 2021 р включно
*Включаючи замовлення, здійснені на сайті www.savva libkin.com або в

мобільному додатку Savva Club.

Акція діє з 20.06.2021 р. до 31.08.2021 р. у м. Одесі в ресторанах: «Дача», «Компот», «Тавернетта».
https://www.pravex.com.ua/press-center/ ... ercard-406
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Повідомлень: 2116
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 09:31

-10% у ресторанах SYNERGY GROUP з преміальними картками Visa

Хочете зробити це літо по-справжньому незабутнім? Вирушайте до Одеси!

Насолоджуйтесь прогулянками чистим узбережжям та обов’язково влаштуйте собі гастрономічне турне найкращими закладами Одеси!

Розраховуйтесь преміальними картками Visa та отримайте знижку 10% на все меню ресторанів Synergy Group. Спробуйте соковиті стейки в The Roastery, крафтове пиво в Beerteka або відкрийте для себе нові смаки середземноморської кухні у Reef!

Смакуйте літо на повну з Visa!

Пропозиція діє з 20.06.2021 до 31.08.2021.
https://www.pravex.com.ua/press-center/ ... z-visa-407
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Повідомлень: 2116
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 09:04

Смакуйте локальне з Mastercard!

Запрошуємо 19 і 20 червня в таємний сад

Villa Verde на Подолі на свято локальної гастрономії від «Сільпо».

Не проґавте нагоду скуштувати натуральні продукти від крафтових виробників, відвідати бранч із Дар'єю Малаховою, сфотографуватись біля квіткового куточка й потанцювати під композиції джаз бенду Yuriy Seredin Quartet .

Щоб зробити фестиваль ще святковішим , користуйтесь вигідною пропозицією - знижка 10% на маркеті та фудкорті на фестивалі «True & Local. Secret garden edition» при оплаті карткою Mastercard ®.

Знижка 10 % від попередньої ціни реалізації при оплаті карткою Mastercard покупок на маркеті й фудкорті фестивалю локальної гастрономії «True & Local. Secret garden edition» надається в період з 19.06.2021 р. по 20.06.2021 р. включно за адресою: м. Київ, вул. Кирилівсь ка, 102. Пропозиція діє тільки для повнолітніх.
https://www.pravex.com.ua/press-center/ ... ercard-411
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Повідомлень: 2116
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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  #<1234
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