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Пенсії в Україні можуть
скоротитися в 1,5 раза —...

Пенсії в Україні можуть скоротитися в 1,5 раза —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 лют, 2021 21:25

Пенсії в Україні можуть скоротитися в 1,5 раза —...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні без введення обов'язкових накопичувальних пенсій розмір пенсій скоротиться в півтора раза з 18 до 28,7%.

Дивися повний текст Пенсії в Україні можуть скоротитися в 1,5 раза — Мінсоцполітики.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лют, 2021 21:31

Re: Пенсії в Україні можуть скоротитися в 1,5 раза —...

В этой стране про пенсию нужно было думать с молодого возраста. Кто не накопил, не страшно у вас после 45 начнется вторая молодость.
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