В Україні без введення обов'язкових накопичувальних пенсій розмір пенсій скоротиться в півтора раза з 18 до 28,7%.
Дивися повний текст Пенсії в Україні можуть скоротитися в 1,5 раза — Мінсоцполітики.
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Додано: Вів 16 лют, 2021 21:25
Пенсії в Україні можуть скоротитися в 1,5 раза —...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пенсії в Україні можуть скоротитися в 1,5 раза — Мінсоцполітики.
Додано: Вів 16 лют, 2021 21:31
Re: Пенсії в Україні можуть скоротитися в 1,5 раза —...
В этой стране про пенсию нужно было думать с молодого возраста. Кто не накопил, не страшно у вас после 45 начнется вторая молодость.
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