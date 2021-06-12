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Коштовні 25 копійок: за що
готові переплачувати в 40...

Коштовні 25 копійок: за що готові переплачувати в 40...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 19 лют, 2021 17:38

аахах!! 100% они не кому не нужны!!!😂😂😂 Разве что английский чекан, но Вы его негде не найдете...🤦‍♂️
tsualvi24
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лют, 2021 17:40

родственику своему продайте две по 25 коп, за 50 копеек, возьмут думаю...)))
tsualvi24
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 10:56

Есть у меня и кому интересует пишите Вайбер 0636097226
cabriamarina4
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Модератори: Ірина_, Модератор

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