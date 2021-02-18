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потрібно інвесторам. Розкажіть н «Мінфін» хоче дізнатися, що потрібно інвесторам. Розкажіть н + Додати

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на тему Додано: П'ят 19 лют, 2021 10:48 «Мінфін» хоче дізнатися, що потрібно інвесторам. Розкажіть н



У нашому розділі «Бонус від Мінфіну» ми збираємо пропозиції банків і компаній, які залучають гроші вкладників та інвесторів. Можливо, ви вже інвестували з «Бонусом»? Оформили депозит, купили ОВДП або вклалися в онлайн-МФО? Розкажіть про ваш досвід — що сподобалося, чого немає. І які ще пропозиції ви хотіли б побачити на порталі.



Якщо ви готові взяти участь у дослідженні, заповніть невелику анкету і редакція зв'яжеться з вами. Всім учасникам опитування «Мінфін» гарантує повну анонімність. Результати інтерв'ю публікуватимуться на сайті в узагальненому вигляді.



Ми заздалегідь вдячні всім, хто відгукнеться. З вашою допомогою ми зможемо стати краще і приносити більше користі читачам.



Чому нам важливо знати вашу думку

Портал «Мінфін» — один найпопулярніших українських сайтів про інвестиції і фінанси. Ми пишемо для всіх, хто хоче інвестувати і заробляти.



Ми допомагаємо вибрати оптимальні інвестиційні інструменти, оцінити ризики, підрахувати майбутній дохід. До поля зору потрапляють всі без винятку інструменти, які дають можливість вкласти гроші, щоб заробити — від депозитів і нерухомості до криптовалюти і p2p-кредитів.



Наш «Бонус від Мінфіну» починався як програма для вкладників банків. Усі, хто розміщував вклади в банках-партнерах «Мінфіну», отримував надбавку до базової ставки по депозиту.



Тепер у цьому розділі зібрані пропозиції від інвестиційних фондів, банків, НПФ і страхових компаній. І ми плануємо активно розширювати цей розділ у подальшому. Тому нам важливо з'ясувати всі побажання користувачів, щоб врахувати їх при розробці наших інвестиційних пропозицій.



Заповнити анкету для участі в дослідженні «Мінфін» розпочинає масштабне дослідження. Наша мета — краще дізнатися про аудиторію порталу, зрозуміти, як наші читачі розпоряджаються заощадженнями, у що вже інвестують, які ще інвестиційні інструменти їм можуть бути цікаві.У нашому розділі «Бонус від Мінфіну» ми збираємо пропозиції банків і компаній, які залучають гроші вкладників та інвесторів. Можливо, ви вже інвестували з «Бонусом»? Оформили депозит, купили ОВДП або вклалися в онлайн-МФО? Розкажіть про ваш досвід — що сподобалося, чого немає. І які ще пропозиції ви хотіли б побачити на порталі.Якщо ви готові взяти участь у дослідженні, заповніть невелику анкету і редакція зв'яжеться з вами. Всім учасникам опитування «Мінфін» гарантує повну анонімність. Результати інтерв'ю публікуватимуться на сайті в узагальненому вигляді.Ми заздалегідь вдячні всім, хто відгукнеться. З вашою допомогою ми зможемо стати краще і приносити більше користі читачам.Чому нам важливо знати вашу думкуПортал «Мінфін» — один найпопулярніших українських сайтів про інвестиції і фінанси. Ми пишемо для всіх, хто хоче інвестувати і заробляти.Ми допомагаємо вибрати оптимальні інвестиційні інструменти, оцінити ризики, підрахувати майбутній дохід. До поля зору потрапляють всі без винятку інструменти, які дають можливість вкласти гроші, щоб заробити — від депозитів і нерухомості до криптовалюти і p2p-кредитів.Наш «Бонус від Мінфіну» починався як програма для вкладників банків. Усі, хто розміщував вклади в банках-партнерах «Мінфіну», отримував надбавку до базової ставки по депозиту.Тепер у цьому розділі зібрані пропозиції від інвестиційних фондів, банків, НПФ і страхових компаній. І ми плануємо активно розширювати цей розділ у подальшому. Тому нам важливо з'ясувати всі побажання користувачів, щоб врахувати їх при розробці наших інвестиційних пропозицій. Бонус до депозитів

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