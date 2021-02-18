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«Мінфін» хоче дізнатися, що
потрібно інвесторам. Розкажіть н

«Мінфін» хоче дізнатися, що потрібно інвесторам. Розкажіть н
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лют, 2021 10:48

«Мінфін» хоче дізнатися, що потрібно інвесторам. Розкажіть н

«Мінфін» розпочинає масштабне дослідження. Наша мета — краще дізнатися про аудиторію порталу, зрозуміти, як наші читачі розпоряджаються заощадженнями, у що вже інвестують, які ще інвестиційні інструменти їм можуть бути цікаві.

У нашому розділі «Бонус від Мінфіну» ми збираємо пропозиції банків і компаній, які залучають гроші вкладників та інвесторів. Можливо, ви вже інвестували з «Бонусом»? Оформили депозит, купили ОВДП або вклалися в онлайн-МФО? Розкажіть про ваш досвід — що сподобалося, чого немає. І які ще пропозиції ви хотіли б побачити на порталі.

Якщо ви готові взяти участь у дослідженні, заповніть невелику анкету і редакція зв'яжеться з вами. Всім учасникам опитування «Мінфін» гарантує повну анонімність. Результати інтерв'ю публікуватимуться на сайті в узагальненому вигляді.

Ми заздалегідь вдячні всім, хто відгукнеться. З вашою допомогою ми зможемо стати краще і приносити більше користі читачам.

Чому нам важливо знати вашу думку
Портал «Мінфін» — один найпопулярніших українських сайтів про інвестиції і фінанси. Ми пишемо для всіх, хто хоче інвестувати і заробляти.

Ми допомагаємо вибрати оптимальні інвестиційні інструменти, оцінити ризики, підрахувати майбутній дохід. До поля зору потрапляють всі без винятку інструменти, які дають можливість вкласти гроші, щоб заробити — від депозитів і нерухомості до криптовалюти і p2p-кредитів.

Наш «Бонус від Мінфіну» починався як програма для вкладників банків. Усі, хто розміщував вклади в банках-партнерах «Мінфіну», отримував надбавку до базової ставки по депозиту.

Тепер у цьому розділі зібрані пропозиції від інвестиційних фондів, банків, НПФ і страхових компаній. І ми плануємо активно розширювати цей розділ у подальшому. Тому нам важливо з'ясувати всі побажання користувачів, щоб врахувати їх при розробці наших інвестиційних пропозицій.

Заповнити анкету для участі в дослідженні
Ірина_
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