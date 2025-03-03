RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Персональні інвестиції
/
Придбайте воркшопи для
інвесторів від Академії Мінфін

Придбайте воркшопи для інвесторів від Академії Мінфін
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 11:30

Придбайте воркшопи для інвесторів від Академії Мінфін

Форумчани!

Академія Мінфін запускає осінню пропозицію для інвесторів.

🔥 3=2: Придбайте воркшопи для інвесторів від Академії Мінфін
за зниженою ціною. Ви отримаєте 6 годин експертного контенту, запис зустрічі з експертом, презентації та усі додаткові матеріали.

Зображення

Які воркшопи беруть участь:

🔸 «Нерухомість 2025: шлях інвестора».
🔸 «Криптопрорив 3:0: від HODL до пасивного доходу».
🔸 «Податки в інвестиціях 2025: як інвестувати й не втратити на податках».

⏱️ Пропозиція діє з 8 по 21 вересня.

Купити воркшопи за зниженою ціною можна
за посиланням
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5113
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1149 раз.
Подякували: 2059 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Воркшоп від Академії Мінфін
Ірина_ » Пон 03 бер, 2025 11:05
2 38464
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 сер, 2025 14:32
Модератор
Корпоративне навчання від Академії Мінфін
Ірина_ » Чет 24 кві, 2025 09:41
0 2320
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 кві, 2025 09:41
Ірина_
Академія Мінфін в інстаграмі
Ірина_ » Сер 19 лют, 2025 16:02
0 3998
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 лют, 2025 16:02
Ірина_

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9624)
08.09.2025 11:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.