100% пільга: хто в Україні не платить за комуналку
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Додано: Суб 20 лют, 2021 20:57
Пропонуємо до обговорення:
Про це сказала глава міністр соціальної політики Марина Лазебная в ході форуму "Україна 30".
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100% пільга: хто в Україні не платить за комуналку
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R2
Робот новин
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Додано: Суб 20 лют, 2021 20:57
Цинизм ситуации в том,что за льготников должны перечислять деньги из бюджета,но этого нет.Значит,за них платим мы все,это заложено в тарифах.
Scotch
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Додано: Суб 20 лют, 2021 21:10
Scotch написав:Цинизм ситуации в том,что за льготников должны перечислять деньги из бюджета,но этого нет.Значит,за них платим мы все,....
а в бюджет не все мы платим?
GALeon
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Додано: Суб 20 лют, 2021 21:20
GALeon написав: Scotch написав:Цинизм ситуации в том,что за льготников должны перечислять деньги из бюджета,но этого нет.Значит,за них платим мы все,....
а в бюджет не все мы платим?
Но кто-то платит и в бюджет, и за коммуналку
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Додано: Нед 21 лют, 2021 03:13
Часть граждан Украины имеет право не платить
за жилищно-коммунальные услуги. Размер льготы для участников боевых действий достигает 100%. Об этом сказала министр социальной политики Марина Лазебная в ходе форума «Украина 30».
Министр соцполитики не знает Закона? Можно было бы оправдать это ее образованием - "економіст — менеджер", но ведь она еще в 2003-2013 гг. работала на должностях, связанных с социальными вопросами (
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0 ... 0%BD%D0%B0
).
Стаття 12. Пільги учасникам бойових дій та особам, прирівняним до них Учасникам бойових дій (статті 5, 6) надаються такі пільги: ... 4) знижка плати за користування житлом... 75-процентна 5) знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами)... 75-процентна ... 6) знижка вартості палива, в тому числі рідкого... 75-процентна ... https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#Text
Эта норма -
75%
действует с момента принятия Закона, с 22.10.1993
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/355 ... 931022#top
yanyura
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Додано: Нед 21 лют, 2021 11:08
Scotch А вас не смущает что деньги из бюджета берутся на покупку крутых тачек для МВД и СБУ, на миллионные зарплаты всяким Коболевым и Витренко, да банально на строительство (распил) дорог?
alex7gk
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Додано: Нед 21 лют, 2021 15:03
сколько скидка для Афганцев?
natali280280
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Додано: Нед 21 лют, 2021 17:25
yanyura написав:
Часть граждан Украины имеет право не платить
за жилищно-коммунальные услуги. Размер льготы для участников боевых действий достигает 100%. Об этом сказала министр социальной политики Марина Лазебная в ходе форума «Украина 30».
Министр соцполитики не знает Закона? Можно было бы оправдать это ее образованием - "економіст — менеджер", но ведь она еще в 2003-2013 гг. работала на должностях, связанных с социальными вопросами (
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0 ... 0%BD%D0%B0
).
Стаття 12. Пільги учасникам бойових дій та особам, прирівняним до них Учасникам бойових дій (статті 5, 6) надаються такі пільги: ... 4) знижка плати за користування житлом... 75-процентна 5) знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами)... 75-процентна ... 6) знижка вартості палива, в тому числі рідкого... 75-процентна ... https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#Text
Эта норма -
75%
действует с момента принятия Закона, с 22.10.1993
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/355 ... 931022#top
Стоит ли удивляться,что министр не знает законов. Сейчас все министры такие. Для чиновника важно не образование, а умение грамотно произвести распил и откат.
warlamp
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 11:06
У меня мама принадлежит к детям войны, ей на карточку перечисляли 45 гривен,а в марте вообще никаких перечислений не было.Вот такие льготы Дети войны
zviktor444
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 12:13
zviktor444 написав:
У меня мама принадлежит к детям войны, ей на карточку перечисляли 45 гривен,а в марте вообще никаких перечислений не было.Вот такие льготы Дети войны
За январь, февраль переплатили ( решили что 45 грн. - слишком много!
) и в марте сделали перерасчёт. Это у всех льготников в марте такая беда.
warlamp
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