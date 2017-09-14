|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 14 вер, 2025 15:32
BIGor написав:
Аналітики можуть дати дані ще і по Україні?
Не знаю.
Попадётся, выложу.
В этой статье:
Резкий рост поставок со стороны России в сочетании с новыми технологиями и тактикой создал колоссальную проблему для Украины, которая в начале войны имела преимущество в использовании беспилотников, которое Москва свела на нет.
....Киев добился значительных успехов в нанесении ударов с использованием беспилотников вглубь России и в воскресенье нанёс удар по крупному нефтеперерабатывающему заводу недалеко от Санкт-Петербурга. Однако российские удары мощнее и сложнее, и украинские военные пытаются адаптировать свою тактику для защиты от них.
-
2
2
6
Додано: Нед 14 вер, 2025 15:37
BIGor написав:Shaman
ти себе до 5% супереліти причисляєш?
Лише в суботу, коли «ілітку» в бокал пльоскаємо 😅
Я себе б може по доходам і зарахував зараз в 5%, але ж якщо ти ці гроші добуваєш не лежачи після робочого дня у себе вдома в апартаментах за 0.5 млн дол, а лежачи в будиночку 8 на 4 метри хай навіть з усіма зручностями, але in the middle of nowhere, то не зараховується. Це обмін життя на гроші, а не проживання свого єдиного життя 😅
Додано: Нед 14 вер, 2025 15:59
ЛАД написав:
Попадётся, выложу.
В этой статье:
Резкий рост поставок со стороны России в сочетании с новыми технологиями и тактикой создал колоссальную проблему для Украины, которая в начале войны имела преимущество в использовании беспилотников, которое Москва свела на нет.
....Киев добился значительных успехов в нанесении ударов с использованием беспилотников вглубь России и в воскресенье нанёс удар по крупному нефтеперерабатывающему заводу недалеко от Санкт-Петербурга. Однако российские удары мощнее и сложнее, и украинские военные пытаются адаптировать свою тактику для защиты от них.
Дальше можешь не продолжать ...
Удары Украины по РФ - ну це таке соби ... преимущество сведено на нет
А вот РФ - це мощь ...
ЛАД, статья платная, твой пример перевода может не соответствовать написаному в статье )))
2
2
Додано: Нед 14 вер, 2025 16:07
pesikot написав:
Очередной прием пропаганды - вброс текста и ссылка на платный ресурс
"синдором пізнього запалювання"
1
3
Додано: Нед 14 вер, 2025 16:15
detroytred написав:
Тобто оці сзч-ки для одних умов (пішли в сзч з-за отих умов); а для інших умов (тобто умов у Вереса) - стають героями..
Одні і ті ж самі люди!!!!!!!!!!!!!
Я тобі про це 15+ років вказую. І приклад навпіл розділеного міста (між Мексикою і Штатами) наводив, двох Корей і т.д.
А ти співай далі про тіко 5% будівельників комунізму. Ой.. капіталізму.
Якщо Бог хоче когось наказати-він забирає в останнього розум...
Давай на пальцях і по порядку
1 Полк=1000-3000 осіб, значить у Вереса від 600 до 2000
2 Самовільно покинувших - 100 000 + ....
Питання1
Чи могло 0,6-2% СПЕЦІАЛЬНО піти в самоволку щоб потрапити в кращі умови?
Питання2
Яка частина цих 0,6-2% в своїх частинах на своїх посадах приносила більше користі ніж вона принесе у Вереса?
Питання3
Верес - ВИГРАВ... а от чи виграло ЗСУ ?.. і чи виграла Україна?
Поки думаєш над цим
Підемо далі...
Так , якщо розділити людей по професійним навикам
а- - і тій групі в якій кращі професійні навики надати матеріальних ресурсів пропорційно їхнім навикам.. то ясно що ця група вирветися вперед в порівнянні з іншими групами.
б - навівть якщо матеріальні ресурси розділити пропорційно кількості то результат групи з вищими профнавиками- буде кращий
Тобто поділ про якимось ознакам дасть КРАЩИЙ результат для кращих і гірший результат для гірших... але при цьому такий подвл
а -покращить середній результат всіх груп в порівнянні якщо поділу не відбудеться
Якщо поділ не відбудеться
- то розрив між найкращими і найгіршими скоротиться. але при цьому середній погіршиться.
Це все що тобі треба розуміти
А далі простий логічний висновок
Якщо кращі підуть вперед а гірші відстануть то є три варіанти
а - не заважати - найкращий середній результат
б - затормозити кращих за рахунок створення умов для гірших - найгірший результат
в - попросити (створити умови) щоб кращі ТЯГНУЛИ гірших - результат буде кращий ніж просто тормозити але гірший ніж не заважати(середній я маю на увазі)
г - дати зрозуміти гіршим що вони (якщо хочуть) можуть наздоганяти кращих, і при цьому гарантувати що гіршим дадуть право померти з голоду в картонній коробці - найкращий середній результат шляхом еволюційного підбору..
А ти й далі плутай поняття між тим що краща група отримає кращий результат,
але якщо всіх перевести в кращу групу-то вона перетвориться в гіршу..- ти так і не допетрав
Востаннє редагувалось budivelnik
в Нед 14 вер, 2025 16:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 14 вер, 2025 16:20
detroytred написав: BIGor написав: budivelnik написав:
А з якого будуна ти вирішив що я буду тебе кудись вести?
Ти особисто - погоджуєшсяч робити те що я кажу? (20 років відкладати 30% заробленого і реінвестовувати їх в себе ?)
То якщо ти ХОЧЕШ йти( і йдеш) своїм шляхом - то якого милого я за твої хотєлки повинен відповідати?
Воно ще огризається! "Еліти" нічого не хочуть робити, а гречкосії мають?
Саме так.
Розривати це замкнене порочне коло мають еліти.
Бо.
В них можливостей на порядки порядків більше, ніж у пересічних.
Точніше в їх руках всі інструменти-важелі для цього.
Да і їх банально менше ... можуть між собою хоч якось "домовитись".
Зверніть увагу
1 Будівельник який НІКОЛИ не обіцяв комусь щось за нього робити - отримає звіздюлєй за те що сам собі зробив, а те що робити НЕ ОБІЦЯВ - не зробив?
2 Претензій до тих хто фантазує про прихід(доброго царя/правильного можновладця/тося яка прийде і зробить) - немає..
Труси хрестик.
Будівельник каже - той хто САМ собі ЩОСЬ зробить - буде жити ВЖЕ краще ніж він живе чекаючи поки для нього ЩОСЬ зроблять.
При чому-ждуни чекати будуть ВІЧНО і так і помруть нещасними... по тій причині що щастя-це не нулики на рахунку чи машини/квартири... Щастя-це можливість сказати самому собі
-я зробив все що міг ..і за це отримав все на що заслужив...
Додано: Нед 14 вер, 2025 16:24
Hotab написав: BIGor написав:Shaman
ти себе до 5% супереліти причисляєш?
Лише в суботу, коли «ілітку» в бокал пльоскаємо 😅
Я себе б може по доходам і зарахував зараз в 5%, але ж якщо ти ці гроші добуваєш не лежачи після робочого дня у себе вдома в апартаментах за 0.5 млн дол, а лежачи в будиночку 8 на 4 метри хай навіть з усіма зручностями, але in the middle of nowhere, то не зараховується. Це обмін життя на гроші, а не проживання свого єдиного життя 😅
Тільки що по телевізору
Середній статок в доларах
швейцарця - 660 000
штатівця - 500 000
Цифри далеко не захмарні , навіть для України в якій середній статок українця ( тільки за рахунок житла) 15000 доларів ... по цінам України , а по цінам Швейцарії/США і всі 100 000 (в США і в Швейцарії житло ВХОДИТЬ в поняття-СТАТОК )
Додано: Нед 14 вер, 2025 16:33
Пытался проанализировать новые данные за последний год, чтобы спрогнозировать возможные последствия для Украины. Конечно, с учетом того, что все данные истинны, а не являются манипуляцией для пожирателей желтой прессы или видео, сгенерированными нейросетями с целями, далекими чтобы сделать нашу жизнь правильнее и лучше.
У меня получилось следующее, если принять во внимание одну установку - все новости для потребителей в СМИ являются лживыми, отвлекающими или манипуляционными. Как недавняя типа новость об убийстве негром украиночки в США. Видео явно имело признаки работы нейросети, плюс огромное внимание именно к этому событию среди тысяч других реальных, происходящих там же регулярно. Это видео вызвало чувство страха и ужаса среди тех, кто его мельком увидел и главное прочитал пояснения к нему.
Итак, я отвлекся. Ожидаемый сценарий следующий. Трамп решил действовать с путиным методами КГБ. С волками жить - по волчьи выть. Всеми силами он демонстрирует симпатию для путина, делает вид, что понимает его и разделяет его сегодняшнюю систему ценностей. Но реально он делает заявку на сотрудничество с росией, которая останется именно после путина и после нападения зеленых человечиков из Китая. При переговорах с новым российским президентом он будет правдиво говорить, что всегда понимал потребности росии и хочет дружбы взаимной с европейской частью росии ... против естественно Китая. Ведь он помогал даже когда был путин, игравший опасные игры с росией, гаагскими трибуналом и который доигрался в конце концов.
На кого нападет Китай? Все ждут, что на Тайвань. Но Китай из истории давно делает только правильные выводы - он нападет скорее на росию, ибо так он получит при этом меньшее противодействие со стороны мира и больший размер ожидаемых доходов. Плюсом будет и фактор некоторой неожиданности. И тут появится Трамп, великий любитель контрактов и предложит "ножки Буша" взамен на что-то интересное, возможно активы Газпрома и природные ресурсы.
Какие данные анализировал?
1. Встречу Трампа и путина на территории штата Аляска, США и их рукопожатие публичное.
2. Встречу участников сформировавшейся уже антиамериканской коалиции в составе Китая, Индии, росии и КНДР.
3. Пересечение путиным красной линии для НАТО в Польше. И отсутствие симметричного ответа по территории росии от НАТО в соответствии со статьей 5.
Додано: Нед 14 вер, 2025 16:52
flyman написав:
"синдором пізнього запалювання"
Не знаю, чего уж там синдром (точнее, боюсь предположить), но статья бесплатная, а псу вместе с котом лапой, видимо, открыть не получается.
Додано: Нед 14 вер, 2025 16:55
Статус путина в связи с вышеперечисленными тремя пунктами за 2025 год уже изменился с уголовного преступника, преследуемого гаагским криминальным судом до лидера мощной антиамериканской коалиции, в состав которой входят Китай и росия, Индия и КНДР.
Мир меняется. путин добился плюсов за счет постоянного повышения ставок. А что Европа и США? Правильно говорят, когда утверждают о неспособности людей без трудного детства навести порядок или поставить на место зарвавшегося бандита.
Что в таком случае нас может ожидать? Одиночество в драке со старшими одноклассниками. Искусственный интеллект прогнозирует капитуляцию на основании вышеперечисленных трех пунктов.
