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У Франції створили маску,
що вбиває коронавірус

У Франції створили маску, що вбиває коронавірус
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 лют, 2021 17:33

У Франції створили маску, що вбиває коронавірус

Пропонуємо до обговорення:
Медичний стартап BioSerenity представив оригінальну лицьову маску, яка, якщо вірити розробникам, здатна нейтралізувати ряд вірусів, включаючи нещасливий COVID-19. Примітно, що мова йде не про патент або «паперовому» концепті - новинка вже не тільки пройшла сертифікацію, а й надійшла в роздрібний продаж.

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R2
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