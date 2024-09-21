Finance.ua у статті розглянув, як влаштовані податки у кількох європейських країнах, що прихистили українських біженців — Італії, Іспанії та Франції.
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Податки в Італії, Іспанії та Франції: що потрібно знати українцям
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Додано: Вів 29 жов, 2024 11:16
Податки в Італії, Іспанії та Франції: що потрібно знати...
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Податки в Італії, Іспанії та Франції: що потрібно знати українцям
Додано: Сер 30 жов, 2024 09:24
Re: Податки в Італії, Іспанії та Франції: що потрібно знати.
Це податки на місячний чи річний дохід?
''Податок на доходи фізичних осіб (IRPP)
прогресивна шкала: ставки від 0% до 45%:
0%: на доходи до 10 777 євро;
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