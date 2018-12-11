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Finance.ua: Оживить мертвого: как будет работать...
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Вів 02 бер, 2021 12:15
Пропонуємо до обговорення:
Кто и что может получить по условиям программы «Доступная ипотека 7%»
Рынок ипотечного кредитования в Украине находится в стагнации вот уже 13 лет – от глобального финансового кризиса, который охватил мир в 2008-м.
Так, по данным НБУ, в последние годы наблюдается некоторое оживление на рынке. Однако этого недостаточно – пациент скорее мертв.
Правительство решило его воскресить, а Национальный банк поставил себе амбициозную цель – к 2024 году увеличить долю ипотеки в ВВП с нынешних 0,7% до 2%.
Дивися повний текст Оживить мертвого: как будет работать программа ипотеки под 7%
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D2
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Додано: Вів 02 бер, 2021 12:15
С ипотекой под 7% максимальная переплата за 20 лет составит 140%
ага, конечно
впрочем, кто помоложе, к счастью, с молодежным фондом такое проходили - не в валюте и при росте цены (в 2007 как раз начиналось) кое-чего и в выигрыше остались
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cohan
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Додано: Чет 04 бер, 2021 14:26
cohan написав:
С ипотекой под 7% максимальная переплата за 20 лет составит 140%
ага, конечно
впрочем, кто помоложе, к счастью, с молодежным фондом такое проходили - не в валюте и при росте цены (в 2007 как раз начиналось) кое-чего и в выигрыше остались
Это кто успел пораньше, когда цены только начинали расти. А кто пытался запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда и, образно, оформил в 2008г кредит на убитую двушку в хрущевке 1968г постройки за 480 килогривен ($60k в эквиваленте) - те как раз и попали по полной программе.
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p_vovk74
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Додано: Пон 15 бер, 2021 18:37
Особо надеяться на программу не имеет смысла. Большинство граждан Украины не пройдут по платежеспособности. Условно, если в квартира в новостройке в г. Ровно стоит 31 500 $ (1-комнатная на 51 м.кв.), то расклад следующий:
минимальный аванс 15% - 4 725$
страховка - условно 1-1,5% от суммы кредита ~270$
экспертная оценка (в зависимости от банка) - до 3500 грн.
нотариус - до 15 000 грн.
комиссия банка (0,5%) ~ 134$.
Итого: чтобы оформить кредит нужно иметь ~ 6 000$.
Дальше ежемесячный платеж при условии минимального аванса (15%)по классическому погашению: тело 131,25$~3600 грн + 7% ~ 5100 грн
Итого: платеж в месяц около 8700 грн
Учитывая, что средняя зарплата в регионе в январе 2021 года по данным статистики 11 500 грн. получается, что после погашения месячного платежа остается 2800 грн. чего вообще не достаточно для проживания. А если еще учесть наличие детей, так вообще ипотека становится недоступной для большинства граждан.
Поэтому особо надеяться на стремительный рост продаж недвижимости не нужно. Покупать жилье смогут как и раньше люди с хорошими доходами, либо те кто накопил на покупку и ему немного не хватает. Но учитывая расходы в пользу третьих лиц, последний вариант также не выгоден.
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mrgoldrv
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Додано: Вів 16 бер, 2021 08:38
Подобная ситуация скорее всего и в других регионах.
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mrgoldrv
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Додано: Нед 04 кві, 2021 16:02
при варианте когда стоимость месячной аренды жилья становится больше платежа по кредиту, есть о чем подумать не взирая на ставку -7 или 14%
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ruslan42212
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