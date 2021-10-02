Binomo - що це і чому українські трейдери вибирають цей сайт для торгівлі?
Дивися повний текст У чому переваги торгової платформи Binomo?.
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Додано: П'ят 05 бер, 2021 15:32
У чому переваги торгової платформи Binomo?
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Дивися повний текст У чому переваги торгової платформи Binomo?.
Додано: Суб 06 бер, 2021 10:43
Вот тут на сайте комиссии по ценным бумагам всё написано про биномо.
Додано: Сер 20 жов, 2021 11:40
Ну там по факту написано, что это сомнительные компании, потому что вложения на них рискованны, но вот какая штука, сами эти платформы обычно и пишут разной степенью величины букв, что работа на них сопровождена с рисками, и это понятно, такое не скроешь. Чтобы вообще подступиться к таким платформам нужно много прочитать как зарабатывать, изучать стратегии, выяснять отзывы конкретных пользователей на специальных сайтах не развод ли, что это за платформа, потому что компаний-однодневок занимающихся мошенничеством полно, это и создает основную дурную репутацию. Поэтому даже если вы взялись за это дело, то не стоит вкладывать сколько-нибудь существенные суммы денег, это тупо опасно для вашего кошелька.
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