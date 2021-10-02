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У чому переваги торгової
платформи Binomo?

У чому переваги торгової платформи Binomo?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 бер, 2021 15:32

У чому переваги торгової платформи Binomo?

Пропонуємо до обговорення:
Binomo - що це і чому українські трейдери вибирають цей сайт для торгівлі?

Дивися повний текст У чому переваги торгової платформи Binomo?.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 06 бер, 2021 10:43

https://www.nssmc.gov.ua/activity/insha ... riv/#tab-2
Вот тут на сайте комиссии по ценным бумагам всё написано про биномо.
anna_slepko
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Повідомлення Додано: Суб 06 бер, 2021 10:47

Как вообще можно рекламировать такое на финансовом портале.
anna_slepko
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 11:40

  anna_slepko написав:https://www.nssmc.gov.ua/activity/insha-diialnist/zakhyst-investoriv/#tab-2
Вот тут на сайте комиссии по ценным бумагам всё написано про биномо.

Ну там по факту написано, что это сомнительные компании, потому что вложения на них рискованны, но вот какая штука, сами эти платформы обычно и пишут разной степенью величины букв, что работа на них сопровождена с рисками, и это понятно, такое не скроешь. Чтобы вообще подступиться к таким платформам нужно много прочитать как зарабатывать, изучать стратегии, выяснять отзывы конкретных пользователей на специальных сайтах не развод ли, что это за платформа, потому что компаний-однодневок занимающихся мошенничеством полно, это и создает основную дурную репутацию. Поэтому даже если вы взялись за это дело, то не стоит вкладывать сколько-нибудь существенные суммы денег, это тупо опасно для вашего кошелька.
BìnhAutoDat
 
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