Більше половини українців підтримують жорсткий карантин, якщо захворюваність на коронавірус суттєво зростатиме.
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Додано: П'ят 05 бер, 2021 23:25
Запровадження жорсткого карантину: думки українців
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Дивися повний текст Запровадження жорсткого карантину: думки українців.
Додано: П'ят 05 бер, 2021 23:25
Как вы достали своей страшной болезнью. У меня в семье и на работе уже все переболели, трудно найти того кто не болел, а они все по кругу - маски, зоны, карантин, локдаун. Сколько это может продолжаться. Разве раньше люди не болели разными штаммами и не умирали? болели и умирали, только сейчас на этом делают огромные бабки, вот и вся разница.
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