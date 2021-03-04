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Запровадження жорсткого
карантину: думки українців

Запровадження жорсткого карантину: думки українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 бер, 2021 23:25

Запровадження жорсткого карантину: думки українців

Пропонуємо до обговорення:
Більше половини українців підтримують жорсткий карантин, якщо захворюваність на коронавірус суттєво зростатиме.

Дивися повний текст Запровадження жорсткого карантину: думки українців.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 бер, 2021 23:25

Как вы достали своей страшной болезнью. У меня в семье и на работе уже все переболели, трудно найти того кто не болел, а они все по кругу - маски, зоны, карантин, локдаун. Сколько это может продолжаться. Разве раньше люди не болели разными штаммами и не умирали? болели и умирали, только сейчас на этом делают огромные бабки, вот и вся разница.
777serg87
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