Finance.ua: Сколько вы реально получите по ОСАГО в...

Как рассчитать износ по ОСАГО Вы попали в ДПТ. Пришло время работать со страховщиками по обязательному полису ОСАГО. Зачастую выплаты страховых компаний оказываются меньше, чем реальный ущерб автомобиля или затраты на лечение потерпевшего.
Разбираемся, что означает показатель физического износа по ОСАГО и как он влияет на размер компенсации.
То есть если повредят дверь и ее придется менять, красить и устанавливать - то мне в магазине продадут дверь со скидкой в 50%, покрасят со скидкой в 50% и за установку возьмут вдвое меньше? Какой то бред, а не страховка...
balta_laska написав:То есть если повредят дверь и ее придется менять, красить и устанавливать - то мне в магазине продадут дверь со скидкой в 50%, покрасят со скидкой в 50% и за установку возьмут вдвое меньше? Какой то бред, а не страховка...
Ты хочешь страховку купить за 2кгрн и чтобы потом за дверь заплатили 30кгрн? Купи себе страховку КАСКО от 20кгрн и тогда все вернут
Доброй ночи. Спасибо большое за полностью расписанную калькуляцию по коэффициенту износа. Скажите, пожалуйста, где я могу найти статьи в правовом поле с формулами. На данный момент ведутся споры со страховой компанией и они явно вычли 70% из стоимости работ. Пока жду от них официальную бумагу, хочу подтянуть правовую базу. Спасибо.