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Finance.ua: Сколько вы реально
получите по ОСАГО в...

Finance.ua: Сколько вы реально получите по ОСАГО в...
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
Повідомлення Додано: П'ят 12 бер, 2021 23:24

Finance.ua: Сколько вы реально получите по ОСАГО в...

Пропонуємо до обговорення:
Как рассчитать износ по ОСАГО
Вы попали в ДПТ. Пришло время работать со страховщиками по обязательному полису ОСАГО. Зачастую выплаты страховых компаний оказываются меньше, чем реальный ущерб автомобиля или затраты на лечение потерпевшего.

Разбираемся, что означает показатель физического износа по ОСАГО и как он влияет на размер компенсации.

Дивися повний текст Сколько вы реально получите по ОСАГО в случае ДТП
D2
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 бер, 2021 10:09

То есть если повредят дверь и ее придется менять, красить и устанавливать - то мне в магазине продадут дверь со скидкой в 50%, покрасят со скидкой в 50% и за установку возьмут вдвое меньше? Какой то бред, а не страховка...
balta_laska
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Повідомлення Додано: П'ят 19 бер, 2021 08:16

Re: Finance.ua: Сколько вы реально получите по ОСАГО в...

balta_laska написав:То есть если повредят дверь и ее придется менять, красить и устанавливать - то мне в магазине продадут дверь со скидкой в 50%, покрасят со скидкой в 50% и за установку возьмут вдвое меньше? Какой то бред, а не страховка...
Ты хочешь страховку купить за 2кгрн и чтобы потом за дверь заплатили 30кгрн? Купи себе страховку КАСКО от 20кгрн и тогда все вернут
GALeon
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 16:20

Осаго

Так и не получил обещанные 10 л ДТ. Прошло 2 нелели
lem1972
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 16:25

Доброго дня, шановний lem1972!

Написала Вам на пошту, яка була вказана при реєстрації на форумі.

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 20:38

Доброй ночи. Спасибо большое за полностью расписанную калькуляцию по коэффициенту износа. Скажите, пожалуйста, где я могу найти статьи в правовом поле с формулами. На данный момент ведутся споры со страховой компанией и они явно вычли 70% из стоимости работ. Пока жду от них официальную бумагу, хочу подтянуть правовую базу. Спасибо.
eugenesoft09
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 15:04

eugenesoft09 доброго дня!
Ви можете знайти формули за посиланням
МЕТОДИКА
товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1074-03#n15

З повагою, Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 11:06

как узнать контакты виновника дтп

Здравствуйте, подскажите, как узнать контакты виновника дтп, для вручения повестки о проведении экспертизы(имеется гос.номер, вин, фамилия)?
d812460
 
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