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Finance.ua: Умови щодо автоцивілки з 1 січня 2025: що...
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
Додано: Чет 26 гру, 2024 16:31
Пропонуємо до обговорення:
З 2025 року набуває чинності новий закон про ОСЦПВ
Finance.ua у цьому матеріалі розповідає про те, що варто знати щодо вартості автоцивілки на наступний рік та що загалом змінюється для водіїв.
Дивися повний текст Умови щодо автоцивілки з 1 січня 2025: що змінюється, та скільки треба буде платити
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D2
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Додано: Чет 26 гру, 2024 16:31
Все по європейському,а зарплати и особливо пенсії в розмірі2361грн.
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holovytskyi17
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Додано: Чет 24 лип, 2025 16:14
Абсолютно никчемный сервис, советую идти к любому конкуренту, пока не оформил страховку рассказывают о безпроблемной жизни а по факту отношение ниже плинтуса. Чтобы не быть голословным рассказываю ситуацию: оформляет супруга полис осаго на транзитные номера, спрашиваем как быть если через 2 дня транзиты поменяются на державные при этом ни вин код ни вдаделица не поменяется - говорят нет пробоем позвоните в полисе изменим номера и все а по факту ничего не делают только кормят завтраками. Для себя принял решение -любой червис только не финанс. Очень обидно- дядя Саша ( если остались такие кто помнит его) такого бы ни то что не одобрил но и разогнал весь отдел страхования
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Diablo1977
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 14:26
Diablo1977
Дякуємо за Ваш зворотний зв’язок. Нам щиро прикро, що у Вас склалося негативне враження щодо нашого сервісу.
Хочемо прояснити ситуацію: звернення надійшло о 11:20, наш спеціаліст зв’язався з Вами о 15:20, а вже о 16:35 ви отримали переоформлений поліс. Ми прагнемо реагувати оперативно, але вчора нам не вдалося відреагувати так швидко, як нам би того хотілося.
Якщо у Вас залишилися будь-які питання чи побажання - ми відкриті до діалогу.
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