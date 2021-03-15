RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Чи вигідно зараз українцям
вкладати в нерухомість

Чи вигідно зараз українцям вкладати в нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 бер, 2021 22:13

Чи вигідно зараз українцям вкладати в нерухомість

Пропонуємо до обговорення:
Інфляція в Україні вже досягла 7,5%.

Дивися повний текст Чи вигідно зараз українцям вкладати в нерухомість.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92970
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 бер, 2021 22:13

я радив би звернутися до буратіно.
він вам точно підкаже куди зарити свої гроші.
igorbuda52
Аватар користувача
 
Повідомлень: 286
З нами з: 14.03.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 бер, 2021 22:16

Будет тока Дорожать..
В валюте лучше покажите динамику цен и окупаемость аренды.
Ах да, возможны локдауны и красные зоны. А с текущим уровнем вакцинации и скандалами с вакцина эта вакханалия продлится ещё пару лет.
Удачи с человейниками!
straponesa
Аватар користувача
 
Повідомлень: 268
З нами з: 12.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українцям стали виплачувати меншу субсидію....
R2 » Вів 16 бер, 2021 12:54
6 210
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 бер, 2021 20:55
Scotch
Українцям затримують виплати за лікарняними та декретними
R2 » Вів 16 бер, 2021 13:27
2 126
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 бер, 2021 15:02
blueiceua
Газ через кілька тижнів продаватимуть українцям за... 1, 2
R2 » П'ят 12 бер, 2021 14:56
10 986
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 бер, 2021 10:36
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (22263)
16.03.2021 22:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.