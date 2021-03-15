Інфляція в Україні вже досягла 7,5%.
Дивися повний текст Чи вигідно зараз українцям вкладати в нерухомість.
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Додано: Вів 16 бер, 2021 22:13
Чи вигідно зараз українцям вкладати в нерухомість
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи вигідно зараз українцям вкладати в нерухомість.
Додано: Вів 16 бер, 2021 22:13
я радив би звернутися до буратіно.
він вам точно підкаже куди зарити свої гроші.
Додано: Вів 16 бер, 2021 22:16
Будет тока Дорожать..
В валюте лучше покажите динамику цен и окупаемость аренды.
Ах да, возможны локдауны и красные зоны. А с текущим уровнем вакцинации и скандалами с вакцина эта вакханалия продлится ещё пару лет.
Удачи с человейниками!
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