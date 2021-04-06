Так, чудовий варіант!
Дивно, що ніхто з дописувачів в цій темі не додумався...
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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 09 тра, 2021 00:01
Додано: Нед 09 тра, 2021 04:01
Мой опыт - таблетки дешевле почти всегда. Но главное что просто по пути куда угодно за 1 мин заказыааешь и через 2 мин - можно щабрать. Пусть и не по самой дешевой цене. Но карта с ценами -это гениально
Додано: Вів 11 тра, 2021 08:54
Re: Покупка лекарств: как сэкономить деньги, время и нервы
Может кому-то будет полезно: сейчас Приват при оплате картой Visa на сайте Liki24 возвращает 10% от заказа чистыми. Подробности тут + больше предложений от ПБ + Visa:
Кроме того, АНЦ при заказе через Viber-бот начисляет 2% баллами, вместо стандартного 1%.
Додано: Вів 11 тра, 2021 09:09
Re: Покупка лекарств: как сэкономить деньги, время и нервы
Мне еще 01.04 пришло в вайбер уведомление, что по программе лояльности начисляется 4% до 01.06. Не знаю, это акция для отдельных покупателей или для всех, но мне так 4% и начисляется. Заказывал на сайте.
Додано: Вів 11 тра, 2021 11:03
Эта акция для отдельных покупателей.
Додано: Вів 11 тра, 2021 12:53
Re: Покупка лекарств: как сэкономить деньги, время и нервы
Проверено, действительно не мешает.
Однако Лики24 немного чудят в двух моментах:
1. В гриваси и пейбеке несколько дней или даже недель может отображаться "отсутствие действий" после перехода и покупки. Поддержка не поможет. Выглядеть всё будет так, будто КБ не получите. Но потом он появится. Похоже, это связано с тем, что Лики24 считают попупку состоявшейся только после получения заказа клиентом.
2. Лики24 могут забыть отметить покупку полученной. Будет несколько недель висеть в статусе "доставляется". Бонусы не приходят, кешбек тоже. Быстро лечится через поддержку.
Кстати, реферальную программу они продлили до конца июня.
Додано: Вів 11 тра, 2021 13:05
Не всегда, особенно при опр. условиях.
Несколько страниц как раз об этом.
За 1 минуту теоретически можно заказать, через 2 забрать - маловероятно, минут 10 минимум. Да и сильно завсит от аптеки. (Мне как-то более суток подтверждали. Хотя я уже купил через час - заказа они еще не видели, а цена та же. Жаль, что на таблетках нет отмены бронирования.) Это если вы хотите точно, а не образно для красного словца. А если цена не волнует, так и таблетки не нужны, в первой ближайшей аптеке цена же не в 10 раз больше.
Вот тут согласен.
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