Покупка лекарств: как сэкономить деньги, время и нервы

Додано: Вів 11 тра, 2021 13:05

adeges написав: Мой опыт - таблетки дешевле почти всегда. Мой опыт - таблетки дешевле почти всегда.

Но главное что просто по пути куда угодно за 1 мин заказыааешь и через 2 мин - можно щабрать. Пусть и не по самой дешевой цене.

Но карта с ценами -это гениально

Не всегда, особенно при опр. условиях.Несколько страниц как раз об этом.За 1 минуту теоретически можно заказать, через 2 забрать - маловероятно, минут 10 минимум. Да и сильно завсит от аптеки. (Мне как-то более суток подтверждали. Хотя я уже купил через час - заказа они еще не видели, а цена та же. Жаль, что на таблетках нет отмены бронирования.) Это если вы хотите точно, а не образно для красного словца. А если цена не волнует, так и таблетки не нужны, в первой ближайшей аптеке цена же не в 10 раз больше.Вот тут согласен.