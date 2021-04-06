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Покупка лекарств: как
сэкономить деньги, время и нервы

Покупка лекарств: как сэкономить деньги, время и нервы
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Пон 12 лип, 2021 15:33

Re: Покупка лекарств: как сэкономить деньги, время и нервы

есть сайты и приложения. типа таблетки. пожно посмотреть. в какой аптеке лекарство дешевле. и при бронировании скида.
Al123445
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 13:54

Re: Покупка лекарств: как сэкономить деньги, время и нервы

Уже второй раз замечаю, что при сравнении цены в боте АНЦ (Шара), приложении Таблетки и сайт 911, выигрывает последний, а самый дорогой - бот Шары.
wilomik
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 12:37

  wilomik написав:Уже второй раз замечаю, что при сравнении цены в боте АНЦ (Шара), приложении Таблетки и сайт 911, выигрывает последний, а самый дорогой - бот Шары.


у 911 и на мастеркард бильше постоянные 7%
cohan
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