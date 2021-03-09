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Ціни на «первинку» і «вторинку»
в Україні пішли вгору

Ціни на «первинку» і «вторинку» в Україні пішли вгору
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 бер, 2021 14:59

Ціни на «первинку» і «вторинку» в Україні пішли вгору

Пропонуємо до обговорення:
Протягом січня-лютого найбільшим попитом користувалися одно- і двокімнатні квартири площею від 30 м2 до 60 м2.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 20 бер, 2021 14:59

видимо появилось много желающих спустить деньги на коммуналку
Амвросий
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