Протягом січня-лютого найбільшим попитом користувалися одно- і двокімнатні квартири площею від 30 м2 до 60 м2.
Дивися повний текст Ціни на «первинку» і «вторинку» в Україні пішли вгору.
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Додано: Суб 20 бер, 2021 14:59
Ціни на «первинку» і «вторинку» в Україні пішли вгору
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Дивися повний текст Ціни на «первинку» і «вторинку» в Україні пішли вгору.
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