Пандемія коронавірусу була загрозою номер один для інвесторів протягом останнього року. Проте економічні проблеми, спричинені нею, виявилися ще гіршими.
Дивися повний текст Пандемія вже не найбільша загроза: чого бояться інвестори.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 21 бер, 2021 21:27
Пандемія вже не найбільша загроза: чого бояться інвестори
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пандемія вже не найбільша загроза: чого бояться інвестори.
Додано: Нед 21 бер, 2021 21:27
Тю, америкосв боятся информации в 1-2%? Это вам не 6 и не 20% когда товары дорожают не в 6-20% в год а на 60-200%
Зараз переглядають цей форум: Majestic-12 [Bot] і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|