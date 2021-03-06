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Пандемія вже не найбільша
загроза: чого бояться інвестори

Пандемія вже не найбільша загроза: чого бояться інвестори
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 бер, 2021 21:27

Пандемія вже не найбільша загроза: чого бояться інвестори

Пропонуємо до обговорення:
Пандемія коронавірусу була загрозою номер один для інвесторів протягом останнього року. Проте економічні проблеми, спричинені нею, виявилися ще гіршими.

Дивися повний текст Пандемія вже не найбільша загроза: чого бояться інвестори.
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Повідомлення Додано: Нед 21 бер, 2021 21:27

Тю, америкосв боятся информации в 1-2%? Это вам не 6 и не 20% когда товары дорожают не в 6-20% в год а на 60-200%
kemeron1990
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