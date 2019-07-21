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Покупка квартиры в нежилом фонде
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Нед 28 бер, 2021 21:23

Покупка квартиры в нежилом фонде

Здравствуйте. Нашел интересный вариант квартиры, но при уточнении деталей, пока в общих чертах, риэлтор сразу уточнила, что квартира находится в нежилом фонде, хотя по картинкам, которых достаточно, заходи и живи. Сам дом новый, жилой, но интересующая квартира находится, на последнем этаже, и так, как она находится в нежилом фонде, я не могу ее зарегистрировать на себя, что также смущает немного, как все юридически сделать. Почитал немного информации, так выяснил, что коммунальные платежи у подобных помещений немного, но выше, чем у жилых квартир, плюс, перевод в жилое помещение - процедура сложная, бюрократии максимально много. Ну и цена, как мне кажется, даже слегка занижена.

У кого есть опыт, буду благодарен за советы.
sergiylfc
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Повідомлення Додано: Нед 28 бер, 2021 22:11

Re: Покупка квартиры в нежилом фонде

+налог на землю
-комуналка не немного а в разы выше.
что значит не можешь на себя зарегистрировать? все можно
В комерции нельзя прописаться.
на последнем этаже - не жилое потому что не выполнены условия для того чтобы считалось живым (там высота потолков, окон, вентиляция и.т.д.)
Diman
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 бер, 2021 22:30

Diman Возможно не совсем правильно выразился, имел ввиду это:
"В комерции нельзя прописаться".

И как рассчитывается налог на землю? Есть средняя цена, если квартира площадью около 38 кв. м.

"на последнем этаже - не жилое потому что не выполнены условия для того чтобы считалось живым (там высота потолков, окон, вентиляция и.т.д.)"
Спасибо, уточню эти вопросы.

И самое главное, перевести квартиру в жилое имущество, это слишком дорогое удовольствие?
sergiylfc
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Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 11:55

  sergiylfc написав:Diman Возможно не совсем правильно выразился, имел ввиду это:
"В комерции нельзя прописаться".


Всё правильно первый раз сказал.В коммерции нельзя зарегистрироваться.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 16:32

Re: Покупка квартиры в нежилом фонде

Коммерция для коммерции
Мизантрóп
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