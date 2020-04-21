Особи повинні будуть сплатити одноразовий збір.
Дивися повний текст Рада ухвалила за основу законопроєкт про податкову амністію.
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Додано: Вів 30 бер, 2021 18:23
Рада ухвалила за основу законопроєкт про податкову амністію
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада ухвалила за основу законопроєкт про податкову амністію.
Додано: Вів 30 бер, 2021 18:23
Амнистия капиталов не коснется людей, которые были чиновниками или политиками – нардеп
То есть сношать будут только манюпас, пытаясь заставить что-то доказывать за "30 лет", вопреки презумпции невиновности, срокам давности, всем возможным кодексам и здравому смыслу. Интересно, что довольно скандальный закон проголосовали в 1-м чтении, но ни по одному каналу об этом не говорят! Это вказивка такая? Знают, что эта шариковщина плохо кончится и сказали молчать? Только что в новостях перечисляли все, что сегодня наголосовали, об этом даже пакете законов молчок!
Додано: Вів 30 бер, 2021 18:49
Даже МВФ против, за только шариковы. На каком основании они собираются требовать с людей что-то доказывать за 30 лет? Как быть с презумпцией невиновности, сроками давности, всеми кодексами? Потому что зеля так хочет? Интересно, что чинуш это не касается, только заробитчан! Вангую флешмоб по нахождению особняков ворюг!
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