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Рада ухвалила за основу
законопроєкт про податкову амністію

Рада ухвалила за основу законопроєкт про податкову амністію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 18:23

Рада ухвалила за основу законопроєкт про податкову амністію

Пропонуємо до обговорення:
Особи повинні будуть сплатити одноразовий збір.

Дивися повний текст Рада ухвалила за основу законопроєкт про податкову амністію.
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Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 18:23

Амнистия капиталов не коснется людей, которые были чиновниками или политиками – нардеп
https://gordonua.com/news/politics/amni ... 46481.html
То есть сношать будут только манюпас, пытаясь заставить что-то доказывать за "30 лет", вопреки презумпции невиновности, срокам давности, всем возможным кодексам и здравому смыслу. Интересно, что довольно скандальный закон проголосовали в 1-м чтении, но ни по одному каналу об этом не говорят! Это вказивка такая? Знают, что эта шариковщина плохо кончится и сказали молчать? Только что в новостях перечисляли все, что сегодня наголосовали, об этом даже пакете законов молчок!
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Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 18:49

https://www.epravda.com.ua/news/2021/03/30/672443/
Даже МВФ против, за только шариковы. На каком основании они собираются требовать с людей что-то доказывать за 30 лет? Как быть с презумпцией невиновности, сроками давности, всеми кодексами? Потому что зеля так хочет? Интересно, что чинуш это не касается, только заробитчан! Вангую флешмоб по нахождению особняков ворюг!
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Модератори: Ірина_, Модератор

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