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Рада ухвалила за основу
законопроєкт про податкову амністію

Рада ухвалила за основу законопроєкт про податкову амністію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 19:22

  Dear_Sir написав: Регистрация активов за рубежом на второе гражданство и особенно присутствие в семье члена не-гражданина Украины позволяют прекрасно маневрировать вокруг амнистийных барьеров, но таких людей не так уж много.

Но их станет к осени и концу года гораздо больше, причем присутствием семьи за пределами Украины.
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 20:55

Re: Рада ухвалила за основу законопроєкт про податкову амніс

  BIGor написав:Давайте посмотрим как Гетьманцев заплатит со своих миллионов долларов налом

Ну что, посмотрел? Какие результаты?
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 21:00

  vitaliy_berdinskikh написав:
  BIGor написав:Давайте посмотрим как Гетьманцев заплатит со своих миллионов долларов налом

Ну что, посмотрел? Какие результаты?

Ты внимательно посмотрел декларацию своего работодателя?
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 21:06

  BIGor написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  BIGor написав:Давайте посмотрим как Гетьманцев заплатит со своих миллионов долларов налом

Ну что, посмотрел? Какие результаты?

Ты внимательно посмотрел декларацию своего работодателя?

И этот человек недавно писал "Пишешь бред" :mrgreen:
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 21:41

  vitaliy_berdinskikh написав:И этот человек недавно писал "Пишешь бред" :mrgreen:

Ты действительно пишешь бред.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 23:19

  vitaliy_berdinskikh написав:
  alter написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:alter>А никто и не заметил, что заодно подняли предпринимателям штрафы за несвоевременную подачу декларации в 12-15 раз.

Почему заодно? Это есть в законопроектах о налоговой амнистии? Так их только в первом чтении приняли, это значит что будет ещё второе как минимум и только тогда они станут законами.

Да, это все в этом пакете. Законопроекты №№ 5153-5156. По штрафам см.№5156. Второе чтение, понятное дело, будет, но маловероятно, что штрафы снизят. Все молчат, значит "прокатило".

Не нашел такого.

В 5153 есть про антимонопольщину - но там как было 5% от оборота предыдущего года так и осталось.

Есть ещё изменения в закон о коррупции, но это про чиновников, а не про предпринимателей.


вот законопроект 5156:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=71234

Предлагаемая редакция КУпАП ст.164-1. "Порушення порядку подання декларації про доходи та ведення обліку доходів і витрат", часть 2:

Неподання або несвоєчасне подання податкових декларацій фізичними особами-підприємцями чи особами, які провадять незалежну професійну діяльність, відсутність або неналежне ведення фізичними особами-підприємцями чи особами, які провадять незалежну професійну діяльність, обліку доходів і витрат, якщо ведення такого обліку є обов'язковим відповідно до податкового законодавства, –
тягне за собою накладення штрафу у розмірі від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
alter
 
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