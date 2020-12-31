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Деяким українським пенсіонерам
підвищать пенсійний вік і...

Деяким українським пенсіонерам підвищать пенсійний вік і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 09:07

Деяким українським пенсіонерам підвищать пенсійний вік і...

Пропонуємо до обговорення:
Пенсійний вік збільшиться для жінок.

Дивися повний текст Деяким українським пенсіонерам підвищать пенсійний вік і перерахують пенсії.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 09:07

Некоторым украинским пенсионерам повысят пенсионный возраст
без комментариев :)
Igorten
 
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