Пенсійний вік збільшиться для жінок.
Дивися повний текст Деяким українським пенсіонерам підвищать пенсійний вік і перерахують пенсії.
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Додано: Чет 01 кві, 2021 09:07
Деяким українським пенсіонерам підвищать пенсійний вік і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Деяким українським пенсіонерам підвищать пенсійний вік і перерахують пенсії.
Додано: Чет 01 кві, 2021 09:07
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