Юлія Барабаш: інвестиції в криптовалюту. Новий час —...

Додано: Чет 01 кві, 2021 12:16

sopkotomhu написав: еще биржа снимет 15% еще биржа снимет 15%

У Куны комиссия торгов 0,25% и это не самая низнкая, бывают бирж с лучшим курсом, бывают худшим.За вывод на карту партнерский сервис проводящий перевод денег возьмёт ещё 1,5%, ввод будет стоить примерно столько же. Хотя конкретно в случае Куны можно воспользоваться альтернативным способом и не только не платить комиссию, но и дополнительно заработать на выводе или завести за 1%. На прочих биржах вывод на карту обычно 2-3%, на банковский счёт или бесплатно или с фиксированной комиссией в районе 6 злотых или эквивалента в другой валюте. Вввод же обычно бесплатен. SWIFT в Украину конечно будет дорогой, но это же свифт, а не биржа.