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Юлія Барабаш: інвестиції в
криптовалюту. Новий час —...

Юлія Барабаш: інвестиції в криптовалюту. Новий час —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 11:11

Юлія Барабаш: інвестиції в криптовалюту. Новий час —...

Пропонуємо до обговорення:
Не обов'язково гнатися за BTC, а варто придивитися до початківців і перспективних.

Дивися повний текст Юлія Барабаш: інвестиції в криптовалюту. Новий час — нові можливості.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 11:31

Re: Юлія Барабаш: інвестиції в криптовалюту. Новий час —...

З іншого боку це також є плюсом, впливаючи на прибутковість операцій: відсутність оподаткування на такі доходи, яке, наприклад, існує в Швейцарії.

В Швейцарии может быть и да, а в Украине крипта (точнее продажа крипты) облагается очень неприятным в данном случае похододным налогом на всю сумму операции. Что делает инвестиции очень спорными так как доход можно получить только лишь на сильном росте курса, а даже покупка, ходл и продажа не сильно волатильной монеты или не дай бог стейблкоина - это практически гарантированный убыток (если платить налоги честно).
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 11:55

  vitaliy_berdinskikh написав:
З іншого боку це також є плюсом, впливаючи на прибутковість операцій: відсутність оподаткування на такі доходи, яке, наприклад, існує в Швейцарії.

В Швейцарии может быть и да, а в Украине крипта (точнее продажа крипты) облагается очень неприятным в данном случае похододным налогом на всю сумму операции. Что делает инвестиции очень спорными так как доход можно получить только лишь на сильном росте курса, а даже покупка, ходл и продажа не сильно волатильной монеты или не дай бог стейблкоина - это практически гарантированный убыток (если платить налоги честно).

еще биржа снимет 15%
sopkotomhu
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 12:07

  smart_analyst2017 написав:Суть статьи сжато: "Лохи, мы ждем Вас!"


Спасибо за Ваше мнение, но в моей статье нет призыва инвестировать в криптовалюту. Я рассказала о трендовом инструменте инвестирования
yuliyabarabash5
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 12:16

Re: Юлія Барабаш: інвестиції в криптовалюту. Новий час —...

  sopkotomhu написав:еще биржа снимет 15%

У Куны комиссия торгов 0,25% и это не самая низнкая, бывают бирж с лучшим курсом, бывают худшим.
За вывод на карту партнерский сервис проводящий перевод денег возьмёт ещё 1,5%, ввод будет стоить примерно столько же. Хотя конкретно в случае Куны можно воспользоваться альтернативным способом и не только не платить комиссию, но и дополнительно заработать на выводе или завести за 1%. На прочих биржах вывод на карту обычно 2-3%, на банковский счёт или бесплатно или с фиксированной комиссией в районе 6 злотых или эквивалента в другой валюте. Вввод же обычно бесплатен. SWIFT в Украину конечно будет дорогой, но это же свифт, а не биржа.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 12:21

А вы работать не думали? Какие инвестиции?!?! Вообще в 21-м веке слово "инвестиция" означает примерно "дайте нам ваши деньги, а потом попробуйте их у нас забрать")))))
vagosusa
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 13:23

  vitaliy_berdinskikh написав:
  sopkotomhu написав:еще биржа снимет 15%

У Куны комиссия торгов 0,25% и это не самая низнкая, бывают бирж с лучшим курсом, бывают худшим.
За вывод на карту партнерский сервис проводящий перевод денег возьмёт ещё 1,5%, ввод будет стоить примерно столько же. Хотя конкретно в случае Куны можно воспользоваться альтернативным способом и не только не платить комиссию, но и дополнительно заработать на выводе или завести за 1%. На прочих биржах вывод на карту обычно 2-3%, на банковский счёт или бесплатно или с фиксированной комиссией в районе 6 злотых или эквивалента в другой валюте. Вввод же обычно бесплатен. SWIFT в Украину конечно будет дорогой, но это же свифт, а не биржа.

бинансе берет 5% при покупки тугриков за фиат
sopkotomhu
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 14:01

Re: Юлія Барабаш: інвестиції в криптовалюту. Новий час —...

  yuliyabarabash5 написав:Спасибо за Ваше мнение, но в моей статье нет призыва инвестировать в криптовалюту. Я рассказала о трендовом инструменте инвестирования

Інвестиція можлива в дослідження, в виробництво, в реальний товар.
Інвестиція в лотерею чи в казино можлива тільки якщо ви робите своє казино чи свою лотерею.
equinox
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 22:01

  equinox написав:
  yuliyabarabash5 написав:Спасибо за Ваше мнение, но в моей статье нет призыва инвестировать в криптовалюту. Я рассказала о трендовом инструменте инвестирования

Інвестиція можлива в дослідження, в виробництво, в реальний товар.
Інвестиція в лотерею чи в казино можлива тільки якщо ви робите своє казино чи свою лотерею.

в широком смысле инвестиция - это обмен текущей ценности на более высокую ценность в будущем с определённым риском и вероятностью. Так что лотерея и даже такая муть как толкает эта баба тоже инвестиции. Просто риск высок.
Dear_Sir
 
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