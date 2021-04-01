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Інспекторам Держмитниці
планують підвищувати зарплати

Інспекторам Держмитниці планують підвищувати зарплати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 16:06

Інспекторам Держмитниці планують підвищувати зарплати

Пропонуємо до обговорення:
До кінця цього року Держмитниця розраховує завершити реорганізацію та кадрову реформу.

Дивися повний текст Інспекторам Держмитниці планують підвищувати зарплати.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 16:07

а взятки за трудоустройство в таможню к ЗП привяжут?
cohan
 
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