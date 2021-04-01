До кінця цього року Держмитниця розраховує завершити реорганізацію та кадрову реформу.
Дивися повний текст Інспекторам Держмитниці планують підвищувати зарплати.
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 16:06
Інспекторам Держмитниці планують підвищувати зарплати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Інспекторам Держмитниці планують підвищувати зарплати.
Додано: П'ят 02 кві, 2021 17:21
повышение зарплат инспекторам таможни до $1-1,5 тыс. САМЫЕ НИЩИЕ РАБОТНИКИ В УКРАИНЕ, НА ВЗТКАХ БЕДОЛАГИ ТОЛЬКО И ВЫЖИВАЮТ НО ТРУДЯТЬСЯ НЕ ПОКЛАДАЯ РУК
Додано: П'ят 02 кві, 2021 19:36
Сегодня таможня это тёплое место для деток состоятельных людей. Да, государство должно о них позаботиться, не век же им на папкиных шеях сидеть
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