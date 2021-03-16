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Торік надходження до бюджетів
і соцфонду зросли на 13,5%...

Торік надходження до бюджетів і соцфонду зросли на 13,5%...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 09:26

Торік надходження до бюджетів і соцфонду зросли на 13,5%...

Пропонуємо до обговорення:
Попри спад економічної активності у 2020 році, надходження до бюджетів зросли на 13,5%; це стало можливим завдяки розширенню бази оподаткування за рахунок тіньової економіки.

Дивися повний текст Торік надходження до бюджетів і соцфонду зросли на 13,5% - податкова.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 09:26

Интересно что он расскажет, когда его будут сажать при следующей власти
p_a_l
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 10:17

Ох уж эти сказочники с ростом бюджета, для начала покажите реальную инфляцию которая за год легко доходит до 20% а не ту что публикует Госстат, к тому же если у нас всё прекрасно с бюджетом к чему эти бесконечные выпуски ОВГЗ? Начиталась Ленина в своё время который говорил что любая кухарка может управлять государством вот и результат сплошных кухарок в стране😁
livs375
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 19:37

Ой, мля, кому ви це розказуєте?
Економіка в опі, інвестицій валять з держави як можуть, державні підприємства в глибоких мінусах на лярди, лохдауни один за одним. Доходів немає, людей скорочуються або відправляють у відпустку за власний рахунок.
А тут опаньки, і зарплати в "конвертах" скоротились.
І "збитки державних підприємств" зменшились.Угу, так і повірили.
alt402
 
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