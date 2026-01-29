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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18049180501805118052
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 00:46

Ігор Терехов
Маємо влучання FPV-дрона у Київському районі Харкова.
72.3Kviews
20:48

Ігор Терехов
Маємо влучання БпЛА типу «шахед» у Холодногірському районі Харкова. Попередньо - промислова зона.
Щонайменше шість влучань ворожих БпЛА зафіксовано в Холодногірському районі Харкова.

Інформація щодо наслідків ударів, руйнувань та постраждалих уточнюється.

Загроза повторних ударів зберігається.
42.3Kviews
00:58

Ігор Терехов
Ще одне влучання зафіксовано в Холодногірському районі Харкова.
10.6Kviews
01:33
https://t.me/s/ihor_terekhov/4095
Работу ПВО в окно наблюдал.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 08 чер, 2026 00:57, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 00:49

Сьогодні на Всеукраїнському форумі Асоціації прифронтових міст та громад говорили саме про це - як зберегти науку і молодь на українському прифронті.

Пропоную три кроки.

Перше. Міські тендери мають працювати не лише на закупівлі, а й на розвиток. Громади можуть надавати перевагу тим компаніям, які інвестують у місцеву науку: лабораторії, дослідження, університетські розробки. Бізнес має приходити в місто не тільки заробляти, а й вкладатися в його майбутнє.

Друге. Нам потрібні стартап-простори на базі університетів. Місця, де студентська ідея може пройти шлях від першого ескізу в зошиті до реального продукту, робочого місця і власної справи. Де університет, бізнес і місто працюють разом - не на папері, а в реальних проєктах.

Третє. Нам потрібен Муніципальний фонд підтримки молодіжної науки. Гранти для студентів і аспірантів, які пропонують рішення для життя громад: у транспорті, енергетиці, міському плануванні, відновленні. Бо дуже часто найсвіжіші й найсміливіші ідеї народжуються саме у молодих людей. Їм треба не заважати. Їм треба допомагати.

Окремо говорив і про наших випускників з прифронтових територій. Складати іспити, коли поруч постійні тривоги, обстріли, руйнування, - це зовсім інша реальність. Ці діти не просять потурання. Але вони мають право на справедливість. І ми повинні боротися за кожного з них.

Бо стіни ми відбудуємо. Дороги відремонтуємо. Інфраструктуру відновимо.

Але якщо втратимо молодь, університети й наукові школи - будувати майбутнє буде нікому.

Наука має стати сильним партнером для влади й бізнесу. А молодь має бачити своє майбутнє тут, в Україні. І наше завдання - зробити все, щоб це майбутнє було не абстрактною мрією, а реальною можливістю.
https://t.me/ihor_terekhov/4080
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 00:51

Нам потрібна відповідь на головне питання: якою буде країна після війни. Не просто відновленою, а сильнішою. З новою індустріалізацією, сучасними виробництвами, технологічним експортом та потужною економікою.

Не менш важливими є енергетична безпека, повернення українців додому, підтримка внутрішньо переміщених осіб та гідна інтеграція ветеранів у мирне життя.
https://t.me/ihor_terekhov/4088
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 01:10

Тут много пишут о дорогах в Крым.
Сергій Флеш
1 дн.
·
На жаль, важливість атак на логістику розуміємо не лише ми.
З початку місяця противник почав атакувати транспортне сполучення між Харковом і Сумами.
Для цього обрано ділянку в районі Богодухова, яка розташована найближче до кордону — на відстані 20 кілометрів.
Прохання до водіїв бути уважними в цій ситуації звучать безглуздо, треба думати, що робити.
https://www.facebook.com/Serhii.Flash/posts/pfbid02g3ADXexD1vd4f2FCEyqK7tHNUArke5kHbWpPAtAbiEjjNyNfGktbnsP1LHLr58GWl

Из комментов:
Филлип Дик
От я хз. В нас по бригаді вже більше ніж півроку заборони руху по цій дорозі БУДЬ-ЯКИМ транспортом. Піхуй це пікап, бус або щось велике. Богодухів теж десь з піврочки їбуть в хвост і в гриву. На кільці Охтирки теж прилітає. Про що думають люди, які заганяють туди фури - мені радикально невідомо.

Анатолий Карась
Приділіть увагу прибрежним містам і селам від Херсона до Запоріжжя. Берислава вже немає. Нікополь почали відселять. В січні по Нікополю прилітало 7 дронів,а в березні-70 дронів ! Арта і міномети кожний день.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 01:25

Краткое содержание
- Американские военнослужащие находятся в состоянии повышенной боевой готовности во время хрупкого перемирия.
- Раненые солдаты и их семьи сталкиваются со стрессом, неопределенностью и боевыми травмами.
- Запасы боеприпасов в США истощены, Хегсет предупреждает, что пополнение может занять годы.
ВАШИНГТОН, 7 июня (Reuters) — Спустя четырнадцать недель после того, как президент Дональд Трамп отдал приказ о нападении на Иран, американские военные адаптируются к необычному состоянию конфликта, который не является полномасштабной войной, но и далек от мира.
На кораблях и базах на Ближнем Востоке американские войска — некоторые из которых восстанавливаются после ранений — действуют в условиях перестрелок с Ираном каждые несколько дней, поскольку ВМС США блокируют иранские порты. Внутри страны Пентагон прилагает все усилия для наращивания производства истощенных боеприпасов, в то время как семьи военнослужащих справляются со стрессом, связанным с длительными командировками.
..........Джозеф Вотел, бывший командующий Центральным командованием вооруженных сил США, охарактеризовал нынешний этап конфликта как «очень и очень опасный период для нас». Он сказал, что поддержание боеготовности войск во время прекращения огня — непростая задача.
«Это оказывает огромное давление на руководителей, заставляя их следить за тем, чтобы люди оставались на пределе своих возможностей», — сказал Вотел.
..........Для американских военнослужащих, восстанавливающихся после ранений, переход к длительному военному режиму требует серьезной адаптации.
37-летний сержант первого класса резерва армии США Кори Хикс входит в число раненых, восстанавливающихся после атаки иранского беспилотника в начале войны, в результате которой у него на несколько минут пропал пульс.
......Вернувшись в Мэриленд, Хикс поддерживает связь с другими американскими солдатами на Ближнем Востоке, некоторые из которых недовольны продлением сроков командировок по мере затягивания конфликта.
«Сейчас у них дела обстоят намного лучше, чем раньше. Угроза не так велика», — сказал он, имея в виду сокращение масштабов боевых действий.
Но Хикс хранит в памяти память о шести своих сослуживцах, погибших во время нападения в Кувейте, в результате которого он получил ранения, в том числе о сержанте первого класса Николь Амор, 39 лет.
«Я разговаривал с сержантом Амор, когда беспилотник врезался в меня. Она была примерно в десяти футах от меня», — сказал он. «С этим мне придется мириться всю оставшуюся жизнь».
https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/us-troops-families-adjust-to-new-normal-iran-war-2026-06-07/
Это об иранской войне.
А у нас война чуть дольше и жёстче.

И ещё там же:
Признаки напряженности в военных операциях очевидны по огромным расходам на боеприпасы во время войны. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что для полного пополнения американских запасов ракет и перехватчиков могут потребоваться годы.
Том Карако, директор проекта противоракетной обороны в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, округ Колумбия, заявил, что сокращаются не только запасы.
«Войны обходятся дорого. Они истощают технику и людей, а также ракеты, которые запускаются», — сказал Карако.
ЛАД
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