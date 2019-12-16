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Finance.ua: Концепція нульового кілометру
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 05 кві, 2021 09:58
Пропонуємо до обговорення:
Модний тренд чи необхідність сьогодення
Що для вас ідеальний варіант розташування дому? Чи пройшло ваше житло тест при локдауні, коли обмежили доступ до громадського транспорту? Чи можемо ми впевнено сказати, що живемо в такому районі, де максимум за 20 хвилин можна пішки дістатися до будь-якого місця, пов'язаного з повсякденними потребами?
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Додано: Пон 05 кві, 2021 09:59
Впали продажі, пішла реклама.
White Lines - взагалі шлак, висить над дорогою, як там можна жити? Не ЖК, а офісний центр там мав бути.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 13:08
Доброго дня) Це не рекламна стаття. Чи є на вашу думку в нас інші ЖК, які підходять під принцип 0км?
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Додано: Вів 06 кві, 2021 17:23
"0 км" має бути в голові... бо людина з Коцюбинського їздить на роботу в Бровари, а людина з Броварів на Святошин - це мегафейл сучасного життя і зайве навантаження на все що можна включно із тривалістю життя, частина якого проходить в транспорті
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Додано: Сер 07 кві, 2021 12:43
Втюхивать нашу 20+ этажную застройку как европейскую 3-5 этажную это вообще надо берега потерять. Понастроить гигантских мурваейников , перегрузить коммунальные сети отходами, дороги и придомовые территории машинами и пытаться сравнивать это с Парижем или Барселоной, ахахаха
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