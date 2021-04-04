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Степанов назвав умови виробництва COVID-вакцини в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 12:15
Пропонуємо до обговорення:
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що Україна має розробити і виробляти власну вакцину проти коронавірусу, бо це питання національної безпеки.
Дивися повний текст Степанов назвав умови виробництва COVID-вакцини в Україні
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Додано: Пон 05 кві, 2021 12:15
Коли доктор сыт, так и больному легче...
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