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Нацполіція показала, як фіксує порушення бізнесу під час...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 кві, 2021 17:32
Пропонуємо до обговорення:
Про це "заявив" Глава Нацполіції Ігор Клименко.
Дивися повний текст Нацполіція показала, як фіксує порушення бізнесу під час посиленого локдауну
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Додано: Пон 05 кві, 2021 17:32
А бабла сколько снято, будет что пилить.
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