Для 32% програмістів фріланс - це додаткове джерело заробітку
Дивися повний текст Портрет програміста-фрілансера: підробітки приносять від $ 1000 до $ 3000 в місяць.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 кві, 2021 07:29
Портрет програміста-фрілансера: підробітки приносять від...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Портрет програміста-фрілансера: підробітки приносять від $ 1000 до $ 3000 в місяць.
Додано: Вів 06 кві, 2021 07:29
Ща все станем программистами, будем делать игрушки для увеселения, криптовалюты и тупые соцсети... А жрать что будем? :)
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