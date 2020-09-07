Для 32% програмістів фріланс - це додаткове джерело заробітку
Дивися повний текст Портрет програміста-фрілансера: підробітки приносять від $ 1000 до $ 3000 в місяць.
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Додано: Вів 06 кві, 2021 07:29
Портрет програміста-фрілансера: підробітки приносять від...
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Дивися повний текст Портрет програміста-фрілансера: підробітки приносять від $ 1000 до $ 3000 в місяць.
Додано: Вів 06 кві, 2021 07:29
Ща все станем программистами, будем делать игрушки для увеселения, криптовалюты и тупые соцсети... А жрать что будем? :)
Додано: Вів 06 кві, 2021 07:46
Додано: Вів 06 кві, 2021 09:57
Ferox
Жрать всегда будет что, поскольку неквалифицированный рабочий труд не закончится никогда. К тому же всем программистами стать просто не дано, для этого нужны мозги.
По теме статьи - фрилансеры, в своём большинстве - это люди или с завышенными претензиями или с низкой квалификацией. Как только хороший специалист засвечивается на рынке труда его тут же находят и загружают работой на 120% - на этом время на какие-либо другие подработки и само понятие "фриланс" заканчиваются полностью. Если такого не происходит, значит такой специалист, как "неуловимый Джо" - нафиг никому не нужен и он может смело называть себя гордым словом "фрилансер" !
Додано: Вів 06 кві, 2021 15:32
Re: Портрет програміста-фрілансера: підробітки приносять від
Додано: Вів 06 кві, 2021 16:10
Когда сам выбираешь когда и сколько работать, а получаешь деньги за сделанное, в основном всё заканчивается тем, что работаешь как можно больше, чтоб заработать больше денег. Фрилансеры, заробитчане, таксисты. 120% - это ещё по-божески. Может быть и 200% по времени, 12-16 часов в день, практически без выходных, т. к. такие люди знают цену своего времени. Поспал лишний час - недозаработал Х денег
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