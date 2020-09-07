Портрет програміста-фрілансера: підробітки приносять від...

yevgenmuza написав:

Кому что. Лично меня не прельщает просирать свою молодость по 16 часов в сутки ради каких-то денег, которые мне даже тратить не будет времени. И зачем они нужны? Чтобы было за что геморрой и проблемы со спиной лечить? С возрастом поймёте, что никакие деньги не заменят молодость и многие миллиардеры отдали бы все свои миллиарды, чтобы вернуться в возраст 20 лет.P.S. Ещё могу понять, когда человек по 16 часов вкалывает ради собственного проекта, потому что он получает от него моральное удовлетворение, в первую очередь, а не деньги, тогда да. Но радоваться, что дядя тебя загрузил под 120%, как-то не очень, пускай он тебе и платит даже 5000$, это много по сравнению с средним нищим украинцем, но даже при таких доходах большинство качественных благ вам всё ещё недоступны и на них надо батрачить годами, по сути, это тоже самое, что батрачить таксистом по 16 часов, просто будешь есть более качественную колбасу.