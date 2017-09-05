з 01.04.21 по 30.06.21 щотижня розігруємо гаджети
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Вів 06 кві, 2021 19:50
Акціі від А-банк
Акція “Гаджетоманія від А-Банку”
з 01.04.21 по 30.06.21 щотижня розігруємо гаджети
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Додано: Чет 29 кві, 2021 10:17
Підсумки першого етапу щотижневого розіграшу "Гаджетоманія"
Соболь Лілія
Василівна
Apple Watch
Додано: Чет 29 кві, 2021 10:20
Підсумки другого етапу щотижневого розіграшу "Гаджетоманія"
Підсумки другого етапу щотижневого розіграшу акції
"Гаджетоманія від А-Банку"
Переможець другого етапу щотижневого розіграшу:
Захарченко
Микола
Миколайович
Apple Watch
Додано: Чет 29 кві, 2021 10:23
Підсумки третього етапу щотижневого розіграшу "Гаджетоманія
Підсумки третього етапу щотижневого розіграшу акції
"Гаджетоманія від А-Банку"
Переможець третього етапу щотижневого розіграшу:
Голіней
Михайло
Михайлович
Apple Watch
Додано: Вів 11 тра, 2021 09:40
Підсумки четвертого етапу щотижневого розіграшу акції
Підсумки четвертого етапу щотижневого розіграшу акції
"Гаджетоманія від А-Банку"
Кошурников
Владислав
Юрійович
Apple Watch
Додано: Вів 11 тра, 2021 09:48
Підсумки першого етапу щомісячного розіграшу акції
Підсумки першого етапу щомісячного розіграшу акції
"Гаджетоманія від А-Банку"
Переможець першого етапу щомісячного розіграшу:
Пастухов
Владислав
Юрійович
iPhone 12
Pro
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