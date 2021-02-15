RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Акційні пропозиції
банків та компаній
/
Акціі від А-банк

Акціі від А-банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 12:27

Підсумки другого етапу щомісячного розіграшу акції

Підсумки другого етапу щомісячного розіграшу акції
"Гаджетоманія від А-Банку"

Переможець другого етапу щомісячного розіграшу:
Палько
Наталія
Іванівна
iPhone 12
Pro

https://a-bank.com.ua/static/offers/res ... p_2_ua.pdf
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2102
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 10:07

Підсумки дев'ятого етапу щотижневого розіграшу акції

Підсумки дев'ятого етапу щотижневого розіграшу акції
"Гаджетоманія від А-Банку"

Переможець дев'ятого етапу щотижневого розіграшу:
Шеремета
Василь
Миколайович
Apple Watch
https://a-bank.com.ua/static/offers/res ... p_9_ua.pdf
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2102
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Assistant_Portal і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Комерційний Індустріальний Банк
Assistant_Portal » Чет 13 тра, 2021 10:43
1 14933
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 чер, 2021 09:56
Assistant_Portal
МТБ Банк - акції 1, 2
Assistant_Portal » Чет 01 кві, 2021 10:36
13 499
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 чер, 2021 09:33
Assistant_Portal
Акції від Правекс Банк 1, 2, 3
Assistant_Portal » Пон 15 лют, 2021 17:50
29 3536
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 чер, 2021 09:23
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (202)
15.06.2021 11:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.