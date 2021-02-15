Акціі від А-банк

"Гаджетоманія від А-Банку"
Переможець другого етапу щомісячного розіграшу:
Палько
Наталія
Іванівна
iPhone 12
Pro
|
|
|
Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Вів 08 чер, 2021 12:27
Підсумки другого етапу щомісячного розіграшу акції
Підсумки другого етапу щомісячного розіграшу акції
"Гаджетоманія від А-Банку"
Переможець другого етапу щомісячного розіграшу:
Палько
Наталія
Іванівна
iPhone 12
Pro
Додано: Вів 15 чер, 2021 10:07
Підсумки дев'ятого етапу щотижневого розіграшу акції
Підсумки дев'ятого етапу щотижневого розіграшу акції
"Гаджетоманія від А-Банку"
Переможець дев'ятого етапу щотижневого розіграшу:
Шеремета
Василь
Миколайович
Apple Watch
Зараз переглядають цей форум: Assistant_Portal і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|