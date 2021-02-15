Акціі від А-банк

"Гаджетоманія від А-Банку"
Переможець другого етапу щомісячного розіграшу:
Палько
Наталія
Іванівна
iPhone 12
Pro
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Вів 08 чер, 2021 12:27
Підсумки другого етапу щомісячного розіграшу акції
Підсумки другого етапу щомісячного розіграшу акції
"Гаджетоманія від А-Банку"
Переможець другого етапу щомісячного розіграшу:
Палько
Наталія
Іванівна
iPhone 12
Pro
Додано: Вів 15 чер, 2021 10:07
Підсумки дев'ятого етапу щотижневого розіграшу акції
Підсумки дев'ятого етапу щотижневого розіграшу акції
"Гаджетоманія від А-Банку"
Переможець дев'ятого етапу щотижневого розіграшу:
Шеремета
Василь
Миколайович
Apple Watch
Додано: Вів 22 чер, 2021 09:36
Підсумки десятого етапу щотижневого розіграшу акції
Підсумки десятого етапу щотижневого розіграшу акції
"Гаджетоманія від А-Банку"
Переможець десятого етапу щотижневого розіграшу:
Шиян Олексій
Олександрович
Apple
Watch
Додано: Вів 29 чер, 2021 08:41
Підсумки одинадцятого етапу щотижневого розіграшу
Підсумки одинадцятого етапу щотижневого розіграшу акції
"Гаджетоманія від А-Банку"
Переможець одинадцятого етапу щотижневого розіграшу:
Евінян Сона
Оганесівна
Apple
Watch
Додано: Вів 06 лип, 2021 10:01
Підсумки дванадцятого етапу щотижневого розіграшу акції
Підсумки дванадцятого етапу щотижневого розіграшу акції
"Гаджетоманія від А-Банку"
Переможець дванадцятого етапу щотижневого розіграшу:
Зубко
Анастасія
Анатоліївна
Samsung
Galaxy
Watch
Active
Додано: Вів 06 лип, 2021 10:03
Підсумки третього етапу щомісячного розіграшу акції
Підсумки третього етапу щомісячного розіграшу акції
"Гаджетоманія від А-Банку"
Переможець третього етапу щомісячного розіграшу:
Скляр Денис
Олександрович
iPhone 12
Pro
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