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Акціі від А-банк

Акціі від А-банк
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 12:27

Підсумки другого етапу щомісячного розіграшу акції

Підсумки другого етапу щомісячного розіграшу акції
"Гаджетоманія від А-Банку"

Переможець другого етапу щомісячного розіграшу:
Палько
Наталія
Іванівна
iPhone 12
Pro

https://a-bank.com.ua/static/offers/res ... p_2_ua.pdf
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Повідомлень: 2331
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 10:07

Підсумки дев'ятого етапу щотижневого розіграшу акції

Підсумки дев'ятого етапу щотижневого розіграшу акції
"Гаджетоманія від А-Банку"

Переможець дев'ятого етапу щотижневого розіграшу:
Шеремета
Василь
Миколайович
Apple Watch
https://a-bank.com.ua/static/offers/res ... p_9_ua.pdf
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Повідомлень: 2331
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 09:36

Підсумки десятого етапу щотижневого розіграшу акції

Підсумки десятого етапу щотижневого розіграшу акції
"Гаджетоманія від А-Банку"

Переможець десятого етапу щотижневого розіграшу:
Шиян Олексій
Олександрович
Apple
Watch

https://a-bank.com.ua/static/offers/res ... _10_ua.pdf
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Повідомлень: 2331
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 08:41

Підсумки одинадцятого етапу щотижневого розіграшу

Підсумки одинадцятого етапу щотижневого розіграшу акції
"Гаджетоманія від А-Банку"
Переможець одинадцятого етапу щотижневого розіграшу:
Евінян Сона
Оганесівна
Apple
Watch
https://a-bank.com.ua/static/offers/res ... _11_ua.pdf
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Повідомлень: 2331
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 10:01

Підсумки дванадцятого етапу щотижневого розіграшу акції

Підсумки дванадцятого етапу щотижневого розіграшу акції
"Гаджетоманія від А-Банку"

Переможець дванадцятого етапу щотижневого розіграшу:
Зубко
Анастасія
Анатоліївна
Samsung
Galaxy
Watch
Active
https://a-bank.com.ua/static/offers/res ... _12_ua.pdf
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Повідомлень: 2331
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 10:03

Підсумки третього етапу щомісячного розіграшу акції

Підсумки третього етапу щомісячного розіграшу акції
"Гаджетоманія від А-Банку"

Переможець третього етапу щомісячного розіграшу:
Скляр Денис
Олександрович
iPhone 12
Pro

https://a-bank.com.ua/static/offers/res ... p_3_ua.pdf
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Повідомлень: 2331
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Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 12:59

Підсумки акції "Яблучне літо з А-Банком"

Підсумки акції "Яблучне літо з А-Банком": гарантовані подарунки для
перших 100 клієнтів
https://a-bank.com.ua/static/offers/res ... mer_ua.pdf
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 11:01

«Заощадливий сьогодні – заможний завтра»

. Приймати участь у Конкурсі можуть діти у віці від 5 до 14 років, батьки/офіційні
представники яких особисто передали на офіційну адресу НАБУ заяву на участь у Конкурсі,
згідно Додатку №1 до даного Регламенту, підписаний авторський договір, згідно Додатку
№2 до цього Регламенту та конкурсну роботу, що відповідає тематиці Конкурсу та
встановленим Організаторами вимогам до неї.
Нагородження переможців Конкурсу відбудеться у першій декаді листопада
2021 року. Про дату та час проведення нагороджень, переможців Конкурсу буде
повідомлено особисто.

https://a-bank.com.ua/static/children_d ... ations.pdf
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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